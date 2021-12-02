В США готовы пускать привитых «Спутником V»

03 декабря 2021 в 04:00 Размер текста - 17 +

США откроет границы для россиян, если ВОЗ признает «Спутник V» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 США откроют границы для тех, кто привит «Спутником V» в случае, если вакцину включат в список разрешенных прививок ВОЗ для экстренного использования. Об этом сообщили в Государственном департаменте страны. «США готовы открыть границы для привитых „Спутником V“ после включения вакцины в список разрешенных для экстренного использования ВОЗ», — пишут «Известия» со ссылкой на Госдеп. Однако даже в этом случае для россиян будет проблематично попасть в страну из-за трудностей с получением виз, сообщает издание. Ранее сообщалось, что российские туристы, привитые двумя компонентами вакцины «Спутник V» не позднее, чем полгода назад, смогут посещать Израиль с 1 декабря. Российская вакцина «Спутник V» считается признанной в Израиле с 15 ноября, однако возможность въезда для привитых граждан РФ была перенесена в связи с рядом сложностей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США откроют границы для тех, кто привит «Спутником V» в случае, если вакцину включат в список разрешенных прививок ВОЗ для экстренного использования. Об этом сообщили в Государственном департаменте страны. «США готовы открыть границы для привитых „Спутником V“ после включения вакцины в список разрешенных для экстренного использования ВОЗ», — пишут «Известия» со ссылкой на Госдеп. Однако даже в этом случае для россиян будет проблематично попасть в страну из-за трудностей с получением виз, сообщает издание. Ранее сообщалось, что российские туристы, привитые двумя компонентами вакцины «Спутник V» не позднее, чем полгода назад, смогут посещать Израиль с 1 декабря. Российская вакцина «Спутник V» считается признанной в Израиле с 15 ноября, однако возможность въезда для привитых граждан РФ была перенесена в связи с рядом сложностей.