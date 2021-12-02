02 декабря 2021

В США готовы пускать привитых «Спутником V»

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США откроет границы для россиян, если ВОЗ признает «Спутник V» Фото:
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Коронавирус COVID-19

США откроют границы для тех, кто привит «Спутником V» в случае, если вакцину включат в список разрешенных прививок ВОЗ для экстренного использования. Об этом сообщили в Государственном департаменте страны.

«США готовы открыть границы для привитых „Спутником V“ после включения вакцины в список разрешенных для экстренного использования ВОЗ», — пишут «Известия» со ссылкой на Госдеп. Однако даже в этом случае для россиян будет проблематично попасть в страну из-за трудностей с получением виз, сообщает издание.

Ранее сообщалось, что российские туристы, привитые двумя компонентами вакцины «Спутник V» не позднее, чем полгода назад, смогут посещать Израиль с 1 декабря. Российская вакцина «Спутник V» считается признанной в Израиле с 15 ноября, однако возможность въезда для привитых граждан РФ была перенесена в связи с рядом сложностей.

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США откроют границы для тех, кто привит «Спутником V» в случае, если вакцину включат в список разрешенных прививок ВОЗ для экстренного использования. Об этом сообщили в Государственном департаменте страны. «США готовы открыть границы для привитых „Спутником V“ после включения вакцины в список разрешенных для экстренного использования ВОЗ», — пишут «Известия» со ссылкой на Госдеп. Однако даже в этом случае для россиян будет проблематично попасть в страну из-за трудностей с получением виз, сообщает издание. Ранее сообщалось, что российские туристы, привитые двумя компонентами вакцины «Спутник V» не позднее, чем полгода назад, смогут посещать Израиль с 1 декабря. Российская вакцина «Спутник V» считается признанной в Израиле с 15 ноября, однако возможность въезда для привитых граждан РФ была перенесена в связи с рядом сложностей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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