Вирусолог обвинил россиян в массовой покупке QR-кодов

06 декабря 2021 в 10:11 Размер текста - 17 +

Вирусолог считает, что введение QR-кодов не поможет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Около 20% россиян не вакцинировались и вместо этого купили QR-код. Такое заявление сделал ученый из Новосибирска, вирусолог Сергей Нетесов. «Само введение QR-кода ничему не поможет. Надо, чтобы люди вакцинировались и получали потом QR-коды. А сейчас у нас оценка такая, что примерно 20% населения в некоторых городах его просто купили», — сообщил Нетесов в разговоре с ведущими на шоу «Вечерний НГУ», видео опубликовано на Yotube-канале управления молодежной политики НГУ. Законопроект о QR-кодах внесен в Госдуму, сообщает РАПСИ. Его могут рассмотреть в декабре, передает RT со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Федота Тумусова. Россиян начали наказывать за приобретение поддельных QR-кодов. В Волгограде возбудили уголовное дело в отношении жительницы, купившей поддельный сертификат вакцинации. Ей грозит наказание до года лишения свободы. В Минздраве РФ предложили ввести новый штраф для тех, кто распространяет информацию о продаже медицинских сертификатов и справок, которые выдали организации без соответствующих лицензий. Сумма штрафа для физических лиц будет до 200 тысяч рублей, для должностных — до 500 тысяч рублей и для юридических — до 1 млн рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Около 20% россиян не вакцинировались и вместо этого купили QR-код. Такое заявление сделал ученый из Новосибирска, вирусолог Сергей Нетесов. «Само введение QR-кода ничему не поможет. Надо, чтобы люди вакцинировались и получали потом QR-коды. А сейчас у нас оценка такая, что примерно 20% населения в некоторых городах его просто купили», — сообщил Нетесов в разговоре с ведущими на шоу «Вечерний НГУ», видео опубликовано на Yotube-канале управления молодежной политики НГУ. Законопроект о QR-кодах внесен в Госдуму, сообщает РАПСИ. Его могут рассмотреть в декабре, передает RT со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Федота Тумусова. Россиян начали наказывать за приобретение поддельных QR-кодов. В Волгограде возбудили уголовное дело в отношении жительницы, купившей поддельный сертификат вакцинации. Ей грозит наказание до года лишения свободы. В Минздраве РФ предложили ввести новый штраф для тех, кто распространяет информацию о продаже медицинских сертификатов и справок, которые выдали организации без соответствующих лицензий. Сумма штрафа для физических лиц будет до 200 тысяч рублей, для должностных — до 500 тысяч рублей и для юридических — до 1 млн рублей.