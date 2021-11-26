В России начали наказывать за покупку поддельных QR-кодов

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Проверка QR кодов в ТРЦ «Пушкинский». Курган, торговый центр, пенсионеры, QR код
В Волгограде завели первое дело о покупке сертификата о вакцинации Фото:
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На жительницу Волгограда, которая купила поддельный сертификат о вакцинации от COVID, завели уголовное дело. Ей грозит до года лишения свободы.

«По информации полиции, жительница Волгограда в ноябре приобрела сертификат о сделанной прививке от коронавируса с QR-кодом. О том, что документ поддельный, полицейские выяснили при проверке медучреждения, где женщина якобы вакцинировалась: препарат, указанный в сертификате, в тот период не использовался в поликлинике», — сообщает пресс-служба ГУМВД региона.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ. Оперативные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее в Министерстве здравоохранения РФ предложили штрафовать россиян, которые распространяют предложения о продаже медицинских справок и сертификатов, выданных организациями без соответствующих лицензий. Предложение было разработано по поручению правительства РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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