В России начали наказывать за покупку поддельных QR-кодов

На жительницу Волгограда, которая купила поддельный сертификат о вакцинации от COVID, завели уголовное дело. Ей грозит до года лишения свободы.
«По информации полиции, жительница Волгограда в ноябре приобрела сертификат о сделанной прививке от коронавируса с QR-кодом. О том, что документ поддельный, полицейские выяснили при проверке медучреждения, где женщина якобы вакцинировалась: препарат, указанный в сертификате, в тот период не использовался в поликлинике», — сообщает пресс-служба ГУМВД региона.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ. Оперативные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Ранее в Министерстве здравоохранения РФ предложили штрафовать россиян, которые распространяют предложения о продаже медицинских справок и сертификатов, выданных организациями без соответствующих лицензий. Предложение было разработано по поручению правительства РФ.
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