07 декабря 2021
06 декабря 2021

В ХМАО омбудсмен одобрила вакцинацию детей от COVID

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Омбудсмен по правам ребенка в ХМАО одобрила вакцинацию детей от коронавируса Фото:
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Коронавирус COVID-19

Уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова считает, что дети могут вакцинироваться от коронавируса при собственном желании и разрешении родителей. Об этом Низамова рассказала во время пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«Оцениваю возможность вакцинации ребенка, как реализацию его права пользоваться достижениями здравоохранения. Если говорить о вакцинации против коронавируса то первое — это добровольность. Во-вторых, это должно быть решением родителей», — сказала Низамова.

Она добавила, что в адрес уполномоченного поступают обращения выпускников старших классов, которые еще не достигли совершеннолетия. По словам Низамовой, некоторые из них просят о возможности вакцинироваться от коронавируса. «Значимые взрослые в жизни ребенка должны принять такое решение», — заключила уполномоченный по правам ребенка.

Ранее URA.RU писало, что в России зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник М», которая предназначена для подростков 12-17 лет. А тюменские власти отчитались о готовности к массовой вакцинации детей от COVID-19.

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Уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова считает, что дети могут вакцинироваться от коронавируса при собственном желании и разрешении родителей. Об этом Низамова рассказала во время пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «Оцениваю возможность вакцинации ребенка, как реализацию его права пользоваться достижениями здравоохранения. Если говорить о вакцинации против коронавируса то первое — это добровольность. Во-вторых, это должно быть решением родителей», — сказала Низамова. Она добавила, что в адрес уполномоченного поступают обращения выпускников старших классов, которые еще не достигли совершеннолетия. По словам Низамовой, некоторые из них просят о возможности вакцинироваться от коронавируса. «Значимые взрослые в жизни ребенка должны принять такое решение», — заключила уполномоченный по правам ребенка. Ранее URA.RU писало, что в России зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник М», которая предназначена для подростков 12-17 лет. А тюменские власти отчитались о готовности к массовой вакцинации детей от COVID-19.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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