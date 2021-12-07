В ХМАО омбудсмен одобрила вакцинацию детей от COVID

08 декабря 2021 в 12:51 Размер текста - 17 +

Омбудсмен по правам ребенка в ХМАО одобрила вакцинацию детей от коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова считает, что дети могут вакцинироваться от коронавируса при собственном желании и разрешении родителей. Об этом Низамова рассказала во время пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «Оцениваю возможность вакцинации ребенка, как реализацию его права пользоваться достижениями здравоохранения. Если говорить о вакцинации против коронавируса то первое — это добровольность. Во-вторых, это должно быть решением родителей», — сказала Низамова. Она добавила, что в адрес уполномоченного поступают обращения выпускников старших классов, которые еще не достигли совершеннолетия. По словам Низамовой, некоторые из них просят о возможности вакцинироваться от коронавируса. «Значимые взрослые в жизни ребенка должны принять такое решение», — заключила уполномоченный по правам ребенка. Ранее URA.RU писало, что в России зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник М», которая предназначена для подростков 12-17 лет. А тюменские власти отчитались о готовности к массовой вакцинации детей от COVID-19. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова считает, что дети могут вакцинироваться от коронавируса при собственном желании и разрешении родителей. Об этом Низамова рассказала во время пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «Оцениваю возможность вакцинации ребенка, как реализацию его права пользоваться достижениями здравоохранения. Если говорить о вакцинации против коронавируса то первое — это добровольность. Во-вторых, это должно быть решением родителей», — сказала Низамова. Она добавила, что в адрес уполномоченного поступают обращения выпускников старших классов, которые еще не достигли совершеннолетия. По словам Низамовой, некоторые из них просят о возможности вакцинироваться от коронавируса. «Значимые взрослые в жизни ребенка должны принять такое решение», — заключила уполномоченный по правам ребенка. Ранее URA.RU писало, что в России зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник М», которая предназначена для подростков 12-17 лет. А тюменские власти отчитались о готовности к массовой вакцинации детей от COVID-19.