08 декабря 2021

Челябинский силовик торговал данными об умерших

© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-полицейскому грозит срок до одного года (фото из архива) Фото:

В Челябинске полицейский брал взятки за предоставление похоронной фирме информации об умерших жителях. В отношении участкового возбудили уголовное дело, затем его уволили из органов и передали дело в суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

«По версии следствия, обвиняемый в марте—апреле 2021 года получил от предпринимателя, оказывающего ритуальные услуги, сумму в 12 тыс. рублей. За эти деньги он предоставлял информации об умерших челябинцах», — заявили в надзорном ведомстве.

Вину в совершении преступлений обвиняемый полностью признал и был уволен из органов МВД по отрицательным мотивам. В отношении бывшего участкового выдвинуто обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1ст.291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Уголовное дело направлено в районный суд Челябинска.

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В Челябинске полицейский брал взятки за предоставление похоронной фирме информации об умерших жителях. В отношении участкового возбудили уголовное дело, затем его уволили из органов и передали дело в суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры области. «По версии следствия, обвиняемый в марте—апреле 2021 года получил от предпринимателя, оказывающего ритуальные услуги, сумму в 12 тыс. рублей. За эти деньги он предоставлял информации об умерших челябинцах», — заявили в надзорном ведомстве. Вину в совершении преступлений обвиняемый полностью признал и был уволен из органов МВД по отрицательным мотивам. В отношении бывшего участкового выдвинуто обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1ст.291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Уголовное дело направлено в районный суд Челябинска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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