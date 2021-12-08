Челябинский силовик торговал данными об умерших

Экс-полицейскому грозит срок до одного года (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске полицейский брал взятки за предоставление похоронной фирме информации об умерших жителях. В отношении участкового возбудили уголовное дело, затем его уволили из органов и передали дело в суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

«По версии следствия, обвиняемый в марте—апреле 2021 года получил от предпринимателя, оказывающего ритуальные услуги, сумму в 12 тыс. рублей. За эти деньги он предоставлял информации об умерших челябинцах», — заявили в надзорном ведомстве.

Вину в совершении преступлений обвиняемый полностью признал и был уволен из органов МВД по отрицательным мотивам. В отношении бывшего участкового выдвинуто обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1ст.291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Уголовное дело направлено в районный суд Челябинска.