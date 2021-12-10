Аналитики спрогнозировали конец пандемии и кризиса

10 декабря 2021 в 11:31 Размер текста - 17 +

Мировой кризис закончится из-за того, что люди станут тратить больше денег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021 Американские аналитики спрогнозировали конец пандемии коронавируса и восстановление мировой экономики в 2022 году. Анализ проводили специалисты инвестиционного банка JPMorgan Chase & Co. «2022 год станет годом полного глобального восстановления, конца глобальной пандемии и возвращения к нормальным условиям, которые были у нас до вспышки COVID-19. [Прогноз] оправдан за счет достижения широкого иммунитета населения и с помощью человеческой изобретательности, такой, как новые терапевтические препараты, которые, как ожидается, будут широко доступны в мире», — приводит выдержку из отчета аналитиков Axios. По мнению специалистов, это приведет к возвращению глобальной мобильности и значительному росту расходов. Однако «существуют риски, которые инвесторы должны будут отслеживать и управлять в 2022 году». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американские аналитики спрогнозировали конец пандемии коронавируса и восстановление мировой экономики в 2022 году. Анализ проводили специалисты инвестиционного банка JPMorgan Chase & Co. «2022 год станет годом полного глобального восстановления, конца глобальной пандемии и возвращения к нормальным условиям, которые были у нас до вспышки COVID-19. [Прогноз] оправдан за счет достижения широкого иммунитета населения и с помощью человеческой изобретательности, такой, как новые терапевтические препараты, которые, как ожидается, будут широко доступны в мире», — приводит выдержку из отчета аналитиков Axios. По мнению специалистов, это приведет к возвращению глобальной мобильности и значительному росту расходов. Однако «существуют риски, которые инвесторы должны будут отслеживать и управлять в 2022 году».