Замгенпрокурора РФ позвал свердловского губернатора на разговор

Евгений Куйвашев обсудил с замгенпрокурора вопросы ЖКХ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев устроил рабочее совещание со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым. На встрече, которая прошла в стенах управления Генпрокуратуры по УрФО, они обсудили соблюдение прав граждан в сфере ЖКХ. Об этом URA.RU сообщили в областном департаменте информполитики.

«Евгений Куйвашев отметил, что совместные усилия региональных властей и органов прокуратуры направлены на эффективное решение задач, поставленных президентом России, на обеспечение интересов граждан во всех сферах жизни. В том числе в жилищно-коммунальном хозяйстве», — отметили в департаменте.

Губернатор доложил, что с рядом вопросов ЖКХ свердловские власти справляются успешно. Но вместе с тем обратил внимание, что у жителей области есть много претензий к управляющим компаниям. Зайцев согласился, что тема является злободневной: «[В ходе проверок] были выявлены многочисленные факты ненадлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов, придомовых территорий».

Отдельно Куйвашев подчеркнул, что регион работает над газификацией частных домов, провести которую поручил президент РФ Владимир Путин. Ранее в этом вопросе губернатору согласился помочь министр энергетики России Николай Шульгинов. Он пообещал обсудить проблемы свердловских властей на федеральном уровне.