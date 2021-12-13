Замгенпрокурора РФ позвал свердловского губернатора на разговор

Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев устроил рабочее совещание со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым. На встрече, которая прошла в стенах управления Генпрокуратуры по УрФО, они обсудили соблюдение прав граждан в сфере ЖКХ. Об этом URA.RU сообщили в областном департаменте информполитики.
«Евгений Куйвашев отметил, что совместные усилия региональных властей и органов прокуратуры направлены на эффективное решение задач, поставленных президентом России, на обеспечение интересов граждан во всех сферах жизни. В том числе в жилищно-коммунальном хозяйстве», — отметили в департаменте.
Губернатор доложил, что с рядом вопросов ЖКХ свердловские власти справляются успешно. Но вместе с тем обратил внимание, что у жителей области есть много претензий к управляющим компаниям. Зайцев согласился, что тема является злободневной: «[В ходе проверок] были выявлены многочисленные факты ненадлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов, придомовых территорий».
Отдельно Куйвашев подчеркнул, что регион работает над газификацией частных домов, провести которую поручил президент РФ Владимир Путин. Ранее в этом вопросе губернатору согласился помочь министр энергетики России Николай Шульгинов. Он пообещал обсудить проблемы свердловских властей на федеральном уровне.
Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев устроил рабочее совещание со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым. На встрече, которая прошла в стенах управления Генпрокуратуры по УрФО, они обсудили соблюдение прав граждан в сфере ЖКХ. Об этом URA.RU сообщили в областном департаменте информполитики. «Евгений Куйвашев отметил, что совместные усилия региональных властей и органов прокуратуры направлены на эффективное решение задач, поставленных президентом России, на обеспечение интересов граждан во всех сферах жизни. В том числе в жилищно-коммунальном хозяйстве», — отметили в департаменте. Губернатор доложил, что с рядом вопросов ЖКХ свердловские власти справляются успешно. Но вместе с тем обратил внимание, что у жителей области есть много претензий к управляющим компаниям. Зайцев согласился, что тема является злободневной: «[В ходе проверок] были выявлены многочисленные факты ненадлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов, придомовых территорий». Отдельно Куйвашев подчеркнул, что регион работает над газификацией частных домов, провести которую поручил президент РФ Владимир Путин. Ранее в этом вопросе губернатору согласился помочь министр энергетики России Николай Шульгинов. Он пообещал обсудить проблемы свердловских властей на федеральном уровне.