14 декабря 2021

В Екатеринбурге сообщили о минировании метрополитена

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодние украшения. Екатеринбург, вход в метро, новогоднее оформление
Пассажиры и сотрудники метрополитена были эвакуированы Фото:

В Екатеринбурге неизвестный сообщил о минировании метрополитена. Каждая станция была проверена сотрудниками МЧС и полиции.

«В полночь неизвестный сообщил о минировании станций метрополитена. Каждую станцию проверили сотрудники МЧС и Полиции. В ходе проверок взрывчатых веществ обнаружено не было», — информирует ИА «Ночные новости».

Отмечается, что в момент поступления сообщения в метрополитене находились не более 10 человек вместе с сотрудниками. В ходе проверки все были эвакуированы.

Ранее в Екатеринбурге людей эвакуировали с концерта рэпера Платины. Это произошло из-за сообщений о минировании, опасных предметов не было обнаружено. Позже концерт все же удалось провести.

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В Екатеринбурге неизвестный сообщил о минировании метрополитена. Каждая станция была проверена сотрудниками МЧС и полиции. «В полночь неизвестный сообщил о минировании станций метрополитена. Каждую станцию проверили сотрудники МЧС и Полиции. В ходе проверок взрывчатых веществ обнаружено не было», — информирует ИА «Ночные новости». Отмечается, что в момент поступления сообщения в метрополитене находились не более 10 человек вместе с сотрудниками. В ходе проверки все были эвакуированы. Ранее в Екатеринбурге людей эвакуировали с концерта рэпера Платины. Это произошло из-за сообщений о минировании, опасных предметов не было обнаружено. Позже концерт все же удалось провести.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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