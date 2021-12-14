В Екатеринбурге сообщили о минировании метрополитена

Пассажиры и сотрудники метрополитена были эвакуированы Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге неизвестный сообщил о минировании метрополитена. Каждая станция была проверена сотрудниками МЧС и полиции.

«В полночь неизвестный сообщил о минировании станций метрополитена. Каждую станцию проверили сотрудники МЧС и Полиции. В ходе проверок взрывчатых веществ обнаружено не было», — информирует ИА «Ночные новости».

Отмечается, что в момент поступления сообщения в метрополитене находились не более 10 человек вместе с сотрудниками. В ходе проверки все были эвакуированы.

Ранее в Екатеринбурге людей эвакуировали с концерта рэпера Платины. Это произошло из-за сообщений о минировании, опасных предметов не было обнаружено. Позже концерт все же удалось провести.