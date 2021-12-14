Мэру Екатеринбурга утвердили зарплату на следующий год

Оклад мэра Алексея Орлова останется прежним — почти 64 тысячи рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ежемесячный оклад главы Екатеринбурга Алексея Орлова на 2022 год составит 63 902 рубля плюс различные надбавки. По решению депутатов думы, доход мэра в сравнении с нынешним годом не изменится. Такую инициативу поддержали на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению.

«Оплата труда высшего должностного лица будет состоять из месячного должностного оклада и ежемесячных дополнительных выплат. Размер оклада остается без изменений в действующих условиях 2021 года», — объявила Анна Турунцева. Большинством голосов решение было утверждено: семь депутатов проголосовали «за», один воздержался, еще один не голосовал.

Согласно последней декларации Орлова, в 2020 году он заработал 23 млн рублей. Большую часть того года чиновник занимал пост первого заместителя свердловского губернатора. Предшественник Орлова Александр Высокинский, занимая пост главы Екатеринбурга, отчитывался о заработке в 3,2 млн рублей за 2019 год.

Ранее сообщалось, что власти Екатеринбурга увеличат расходы на содержание Орлова в 2022 году. Из проекта городского бюджета следует, что по подразделу «Глава муниципального образования» в следующем году будет потрачено 4,54 миллиона рублей. В 2021 на эти цели выделяли 4,37 миллиона, в 2020, когда главой был Высокинский, — 4,2 миллиона.