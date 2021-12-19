Океанариум Екатеринбурга пожаловался в полицию на клевету

Если дельфина обидеть, он не подойдет больше к человеку, заявили в океанариуме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Океанариум в Екатеринбурге подал заявление на зоозащитников за клевету. Об этом написала директор океанариума Екатерина Показаньева в соцсетях.

«Считаем необходимым сделать официальное заявление, в связи с распространяемым в сети анонимным видео. Информация о жестоком обращении с животными, распространяемая в сети, не соответствует действительности. Сегодня нами подано заявление в правоохранительные органы за распространение заведомо ложных сведений и для привлечения людей, которые распространили эту информацию, к уголовной ответственности», — написала Показаньева в Instagram.

Ранее в Instagram появилось видео из океанариума Екатеринбурга. Автор ролика уверял, что дрессировщики жестоко обращаются с дельфинами и не позволяют снимать тренировки на камеру. В океанариуме эту информацию опровергли и заявили, что удары наносятся рядом с дельфином, чтобы он понимал, куда ему плыть. Инцидентом также заинтересовались в Госдуме РФ, отметив, что именно ради таких споров в ГД был принят закон о запрете вылова морских млекопитающих в культурно-зрелищных целях.