Госдума проверит ЧП с дельфинами в Екатеринбурге. Видео

19 декабря 2021 в 13:51 Размер текста - 17 +

Зоозащитник сообщил о жестоком обращении с дельфинами в океанариуме Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Государственная дума РФ проверит видео из Екатеринбурга, на котором зоозащитник заснял тренировку дельфинов в местном океанариуме. На нем дрессировщик якобы избивает животных. «Это видео — это ответ на вопрос, зачем внесли на этой неделе в Государственную думу проект закона о запрете вылова морских млекопитающих в культурно-зрелищных целях. Это видео мы уже наблюдали, изучили, запросы уйдут во все надзорные органы и в прокуратуру для того, чтобы была проведена проверка этого учреждения. Я думаю, что там букет нарушений вскроется по итогу», — заявил первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов в эфире радиостанции «Говорит Москва». Ранее в соцсети Instagram появилось видео из океанариума Екатеринбурга. Автор ролика уверяет, что дрессировщики жестоко обращаются с дельфинами и не позволяют снимать тренировки на камеру. В океанариуме эту информацию опровергли и заявили, что удары наносятся рядом с дельфином, чтобы он понимал, куда ему плыть. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Государственная дума РФ проверит видео из Екатеринбурга, на котором зоозащитник заснял тренировку дельфинов в местном океанариуме. На нем дрессировщик якобы избивает животных. «Это видео — это ответ на вопрос, зачем внесли на этой неделе в Государственную думу проект закона о запрете вылова морских млекопитающих в культурно-зрелищных целях. Это видео мы уже наблюдали, изучили, запросы уйдут во все надзорные органы и в прокуратуру для того, чтобы была проведена проверка этого учреждения. Я думаю, что там букет нарушений вскроется по итогу», — заявил первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов в эфире радиостанции «Говорит Москва». Ранее в соцсети Instagram появилось видео из океанариума Екатеринбурга. Автор ролика уверяет, что дрессировщики жестоко обращаются с дельфинами и не позволяют снимать тренировки на камеру. В океанариуме эту информацию опровергли и заявили, что удары наносятся рядом с дельфином, чтобы он понимал, куда ему плыть.