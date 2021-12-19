Госдума проверит ЧП с дельфинами в Екатеринбурге. Видео

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Океанариум
Зоозащитник сообщил о жестоком обращении с дельфинами в океанариуме Екатеринбурга Фото:

Государственная дума РФ проверит видео из Екатеринбурга, на котором зоозащитник заснял тренировку дельфинов в местном океанариуме. На нем дрессировщик якобы избивает животных.

«Это видео — это ответ на вопрос, зачем внесли на этой неделе в Государственную думу проект закона о запрете вылова морских млекопитающих в культурно-зрелищных целях. Это видео мы уже наблюдали, изучили, запросы уйдут во все надзорные органы и в прокуратуру для того, чтобы была проведена проверка этого учреждения. Я думаю, что там букет нарушений вскроется по итогу», — заявил первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее в соцсети Instagram появилось видео из океанариума Екатеринбурга. Автор ролика уверяет, что дрессировщики жестоко обращаются с дельфинами и не позволяют снимать тренировки на камеру. В океанариуме эту информацию опровергли и заявили, что удары наносятся рядом с дельфином, чтобы он понимал, куда ему плыть.

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Государственная дума РФ проверит видео из Екатеринбурга, на котором зоозащитник заснял тренировку дельфинов в местном океанариуме. На нем дрессировщик якобы избивает животных. «Это видео — это ответ на вопрос, зачем внесли на этой неделе в Государственную думу проект закона о запрете вылова морских млекопитающих в культурно-зрелищных целях. Это видео мы уже наблюдали, изучили, запросы уйдут во все надзорные органы и в прокуратуру для того, чтобы была проведена проверка этого учреждения. Я думаю, что там букет нарушений вскроется по итогу», — заявил первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов в эфире радиостанции «Говорит Москва». Ранее в соцсети Instagram появилось видео из океанариума Екатеринбурга. Автор ролика уверяет, что дрессировщики жестоко обращаются с дельфинами и не позволяют снимать тренировки на камеру. В океанариуме эту информацию опровергли и заявили, что удары наносятся рядом с дельфином, чтобы он понимал, куда ему плыть.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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