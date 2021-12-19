Океанариум Екатеринбурга прояснил ситуацию с избиением дельфина

19 декабря 2021 в 21:46 Размер текста - 17 +

Если дельфина обидеть, он не подойдет больше к тому человеку, который сделал это Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В океанариуме Екатеринбурга прокомментировали ситуацию с распространяемым в сети видео, на котором дрессировщик якобы избивает дельфинов. Там пояснили, что на видео изображен тренировочный процесс, который состоит из определенных элементов. «В анонимно распространенном видео показан тренировочный процесс, который состоит из определенных элементов. Дельфин заныривает в воду, и тренер, посредством указки, шлепками по воде показывает, где дельфину нужно вынырнуть. Дельфин, используя эхолокацию, понимает, где он должен оказаться. На видео видно, что последующими хлопками тренер пытается привлечь внимание дельфина, который оказался не на своей позиции», — сообщается в группе океанариума во «ВКонтакте». Также в океанариуме уточнили, что если дельфина обидеть, он не подойдет больше к человеку. «Наш тренировочный процесс построен только на позитивном подкреплении», — подытожили там. Ранее стало известно, что Госдума РФ проверяет видео, на котором зоозащитник заснял тренировку дельфинов в екатеринбургском океанариуме. Автор ролика уверяет, что дрессировщики жестоко обращаются с дельфинами и не позволяют снимать тренировки на камеру. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В океанариуме Екатеринбурга прокомментировали ситуацию с распространяемым в сети видео, на котором дрессировщик якобы избивает дельфинов. Там пояснили, что на видео изображен тренировочный процесс, который состоит из определенных элементов. «В анонимно распространенном видео показан тренировочный процесс, который состоит из определенных элементов. Дельфин заныривает в воду, и тренер, посредством указки, шлепками по воде показывает, где дельфину нужно вынырнуть. Дельфин, используя эхолокацию, понимает, где он должен оказаться. На видео видно, что последующими хлопками тренер пытается привлечь внимание дельфина, который оказался не на своей позиции», — сообщается в группе океанариума во «ВКонтакте». Также в океанариуме уточнили, что если дельфина обидеть, он не подойдет больше к человеку. «Наш тренировочный процесс построен только на позитивном подкреплении», — подытожили там. Ранее стало известно, что Госдума РФ проверяет видео, на котором зоозащитник заснял тренировку дельфинов в екатеринбургском океанариуме. Автор ролика уверяет, что дрессировщики жестоко обращаются с дельфинами и не позволяют снимать тренировки на камеру.