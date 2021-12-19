Океанариум Екатеринбурга прояснил ситуацию с избиением дельфина

В океанариуме Екатеринбурга прокомментировали ситуацию с распространяемым в сети видео, на котором дрессировщик якобы избивает дельфинов. Там пояснили, что на видео изображен тренировочный процесс, который состоит из определенных элементов.
«В анонимно распространенном видео показан тренировочный процесс, который состоит из определенных элементов. Дельфин заныривает в воду, и тренер, посредством указки, шлепками по воде показывает, где дельфину нужно вынырнуть. Дельфин, используя эхолокацию, понимает, где он должен оказаться. На видео видно, что последующими хлопками тренер пытается привлечь внимание дельфина, который оказался не на своей позиции», — сообщается в группе океанариума во «ВКонтакте».
Также в океанариуме уточнили, что если дельфина обидеть, он не подойдет больше к человеку. «Наш тренировочный процесс построен только на позитивном подкреплении», — подытожили там.
Ранее стало известно, что Госдума РФ проверяет видео, на котором зоозащитник заснял тренировку дельфинов в екатеринбургском океанариуме. Автор ролика уверяет, что дрессировщики жестоко обращаются с дельфинами и не позволяют снимать тренировки на камеру.
В океанариуме Екатеринбурга прокомментировали ситуацию с распространяемым в сети видео, на котором дрессировщик якобы избивает дельфинов. Там пояснили, что на видео изображен тренировочный процесс, который состоит из определенных элементов. «В анонимно распространенном видео показан тренировочный процесс, который состоит из определенных элементов. Дельфин заныривает в воду, и тренер, посредством указки, шлепками по воде показывает, где дельфину нужно вынырнуть. Дельфин, используя эхолокацию, понимает, где он должен оказаться. На видео видно, что последующими хлопками тренер пытается привлечь внимание дельфина, который оказался не на своей позиции», — сообщается в группе океанариума во «ВКонтакте». Также в океанариуме уточнили, что если дельфина обидеть, он не подойдет больше к человеку. «Наш тренировочный процесс построен только на позитивном подкреплении», — подытожили там. Ранее стало известно, что Госдума РФ проверяет видео, на котором зоозащитник заснял тренировку дельфинов в екатеринбургском океанариуме. Автор ролика уверяет, что дрессировщики жестоко обращаются с дельфинами и не позволяют снимать тренировки на камеру.