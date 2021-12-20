Челябинские таксисты сорвали всероссийскую забастовку

Таксисты Челябинска сорвали забастовку против «Яндекс.Такси», отказавшись участвовать против политики агрегатора. По мнению городских перевозчиков, подобный протест против низких тарифов уже не имеет смысла.
«Толку собирать народ? План-то какой, 5 человек собрать? Хотите результат, проведите переговоры с таксопарками, и они в свою очередь оповестят тех, кто просто подключается через них. А все остальное шляпа», — пишет в группе «Подслушано у таксистов Челябинска» во «ВКонтакте» Александр.
В декабре в некоторых регионах таксисты объявили всероссийскую забастовку. Водители заявили, что их не устраивают условия сотрудничества с агрегатором «Яндекс.Go». С начала месяца забастовки прошли в соседней Уфе, Волгограде, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. В интернете продолжают распространяться призывы к таксистам поддержать эту акцию у себя в регионе.
«Человек пять где-нибудь соберутся. Покурят и постоят с часок, типа бастуют. Их проигнорят, и они разойдутся, и этим закончится забастовка. А остальные работать будут и даже не будут знать, что кто-то бастует», — считает участник группы Тимур Змеелов.
Большинство челябинских таксистов заявило, что участие в забастовке ничего не изменит, а только приведет к потери заработка. А если кого-то из водителей что-то не устраивает, то таким таксистам проще поменять сферу деятельности. Ранее сообщалось, что в УрФО таксисты ЯНАО готовят масштабные акции протеста — ямальским таксистам предлагают присоединиться к всероссийскому профсоюзу «Платформа солидарности» для борьбы с агрегаторами за справедливые условия труда.
Таксисты Челябинска сорвали забастовку против «Яндекс.Такси», отказавшись участвовать против политики агрегатора. По мнению городских перевозчиков, подобный протест против низких тарифов уже не имеет смысла. «Толку собирать народ? План-то какой, 5 человек собрать? Хотите результат, проведите переговоры с таксопарками, и они в свою очередь оповестят тех, кто просто подключается через них. А все остальное шляпа», — пишет в группе «Подслушано у таксистов Челябинска» во «ВКонтакте» Александр. В декабре в некоторых регионах таксисты объявили всероссийскую забастовку. Водители заявили, что их не устраивают условия сотрудничества с агрегатором «Яндекс.Go». С начала месяца забастовки прошли в соседней Уфе, Волгограде, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. В интернете продолжают распространяться призывы к таксистам поддержать эту акцию у себя в регионе. «Человек пять где-нибудь соберутся. Покурят и постоят с часок, типа бастуют. Их проигнорят, и они разойдутся, и этим закончится забастовка. А остальные работать будут и даже не будут знать, что кто-то бастует», — считает участник группы Тимур Змеелов. Большинство челябинских таксистов заявило, что участие в забастовке ничего не изменит, а только приведет к потери заработка. А если кого-то из водителей что-то не устраивает, то таким таксистам проще поменять сферу деятельности. Ранее сообщалось, что в УрФО таксисты ЯНАО готовят масштабные акции протеста — ямальским таксистам предлагают присоединиться к всероссийскому профсоюзу «Платформа солидарности» для борьбы с агрегаторами за справедливые условия труда.