Челябинские таксисты сорвали всероссийскую забастовку

Таксисты боятся потерять из-за забастовки заработок (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Таксисты Челябинска сорвали забастовку против «Яндекс.Такси», отказавшись участвовать против политики агрегатора. По мнению городских перевозчиков, подобный протест против низких тарифов уже не имеет смысла.

«Толку собирать народ? План-то какой, 5 человек собрать? Хотите результат, проведите переговоры с таксопарками, и они в свою очередь оповестят тех, кто просто подключается через них. А все остальное шляпа», — пишет в группе «Подслушано у таксистов Челябинска» во «ВКонтакте» Александр.

В декабре в некоторых регионах таксисты объявили всероссийскую забастовку. Водители заявили, что их не устраивают условия сотрудничества с агрегатором «Яндекс.Go». С начала месяца забастовки прошли в соседней Уфе, Волгограде, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. В интернете продолжают распространяться призывы к таксистам поддержать эту акцию у себя в регионе.

«Человек пять где-нибудь соберутся. Покурят и постоят с часок, типа бастуют. Их проигнорят, и они разойдутся, и этим закончится забастовка. А остальные работать будут и даже не будут знать, что кто-то бастует», — считает участник группы Тимур Змеелов.

Большинство челябинских таксистов заявило, что участие в забастовке ничего не изменит, а только приведет к потери заработка. А если кого-то из водителей что-то не устраивает, то таким таксистам проще поменять сферу деятельности. Ранее сообщалось, что в УрФО таксисты ЯНАО готовят масштабные акции протеста — ямальским таксистам предлагают присоединиться к всероссийскому профсоюзу «Платформа солидарности» для борьбы с агрегаторами за справедливые условия труда.