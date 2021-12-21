21 декабря 2021

В Перми персонал, проверяющий QR-коды, заменит программа

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка qr кодов в торговом центре Галерея Вояж. Тюмень , люди в масках, проверка qr-кода, вход в торговый центр
Разработчиком программного обеспечения для устройств, считывающих QR-коды, является пермская компания Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Российская компания Addreality, основанная в Перми, разработала и внедрила программное обеспечение, способное заменить сотрудников различных организаций, проверяющих наличие QR-кодов. В основе устройства — искусственный интеллект, сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Для представителей малого и среднего бизнеса технологическая новинка будет бесплатной.

«Устройство с установленным программным обеспечением от Addreality размещается у входа в помещение или в прикассовой зоне. Оно должно избавить представителей малого бизнеса от дополнительных расходов на найм сотрудников и покупку оборудования для организации процесса проверки QR-кодов», — пояснили в компании.

Программное обеспечение устанавливается на любые устройства, работающие на операционных системах Windows и Android. Устройством уже заинтересовались представители бизнеса из Москвы, Перми и Санкт-Петербурга.

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Российская компания Addreality, основанная в Перми, разработала и внедрила программное обеспечение, способное заменить сотрудников различных организаций, проверяющих наличие QR-кодов. В основе устройства — искусственный интеллект, сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Для представителей малого и среднего бизнеса технологическая новинка будет бесплатной. «Устройство с установленным программным обеспечением от Addreality размещается у входа в помещение или в прикассовой зоне. Оно должно избавить представителей малого бизнеса от дополнительных расходов на найм сотрудников и покупку оборудования для организации процесса проверки QR-кодов», — пояснили в компании. Программное обеспечение устанавливается на любые устройства, работающие на операционных системах Windows и Android. Устройством уже заинтересовались представители бизнеса из Москвы, Перми и Санкт-Петербурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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