В Перми персонал, проверяющий QR-коды, заменит программа

Разработчиком программного обеспечения для устройств, считывающих QR-коды, является пермская компания Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Российская компания Addreality, основанная в Перми, разработала и внедрила программное обеспечение, способное заменить сотрудников различных организаций, проверяющих наличие QR-кодов. В основе устройства — искусственный интеллект, сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Для представителей малого и среднего бизнеса технологическая новинка будет бесплатной.

«Устройство с установленным программным обеспечением от Addreality размещается у входа в помещение или в прикассовой зоне. Оно должно избавить представителей малого бизнеса от дополнительных расходов на найм сотрудников и покупку оборудования для организации процесса проверки QR-кодов», — пояснили в компании.

Программное обеспечение устанавливается на любые устройства, работающие на операционных системах Windows и Android. Устройством уже заинтересовались представители бизнеса из Москвы, Перми и Санкт-Петербурга.