ГИБДД просит курганцев не ездить по федеральной трассе

На трассе «Иртыш» устраняют последствия снегопада Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники управления УГИБДД УМВД России по Курганской области попросили местных жителей воздержаться от поездок по федеральной трассе «Иртыш». Об этом представители ГИБДД региона 24 декабря написали в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники ГИБДД призывают зауральцев отказаться от поездок на личном транспорте по автодороге „Иртыш“. Участок федеральной трассы „Иртыш“ от границы с Челябинской областью до границы с Республикой Казахстан остается закрытым для движения пассажирского транспорта из-за недостатков зимнего содержания проезжей части», — указано в сообщении.

В ГИБДД отметили, что рыхлый снег и скользкое покрытие угрожают безопасности участников дорожного движения. Также на дороге образовался снежный накат, толщина которого местами достигает пяти сантиметров. Представители полиции рассказали, что дорожные службы круглосуточно устраняют последствия снегопада, но из-за низкой температуры принимаемые меры малоэффективны.

Ранее в Курганской области прошел сильный снегопад. Из-за него в регионе для автобусов ограничили движение по трассам.

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