27 декабря 2021

Власти Екатеринбурга попросят у Москвы денег на наземное метро

© Служба новостей «URA.RU»
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День Свердловской железной дороги в Законодательном Собрании. Екатеринбург, электричка, вагон, пассажирский, электропоезд
Городская электричка будет стоить до 40 миллиардов рублей, сказал Орлов Фото:

Власти Екатеринбурга в ближайшее время обратятся к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину за поддержкой в строительстве линии наземного метро — скоростной электрички, которая свяжет столицу Урала с городами-спутниками. Об этом заявил мэр Алексей Орлов. По его словам, стоимость проекта оценивается в 20-40 миллиардов рублей. Начать его планируют в 2022 году.

«До конца года мы направим обращение на имя вице-премьера Марата Хуснуллина за подписью нашего губернатора с просьбой включить наш проект в федеральную программу, — цитирует Орлова E1.ru. — И очень надеемся, что 2022 год будет началом его реализации».

Как писало URA.RU, по замыслу властей городская электричка должна стать заменой для классического метро, на развитие которого у Свердловской области и Екатеринбурга нет денег. Предполагается, что наземным метро будет заниматься компания «Мосинжпроект» — соответствующее соглашение мэрия подписала с ней во время «Иннопрома» в июле.

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Власти Екатеринбурга в ближайшее время обратятся к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину за поддержкой в строительстве линии наземного метро — скоростной электрички, которая свяжет столицу Урала с городами-спутниками. Об этом заявил мэр Алексей Орлов. По его словам, стоимость проекта оценивается в 20-40 миллиардов рублей. Начать его планируют в 2022 году. «До конца года мы направим обращение на имя вице-премьера Марата Хуснуллина за подписью нашего губернатора с просьбой включить наш проект в федеральную программу, — цитирует Орлова E1.ru. — И очень надеемся, что 2022 год будет началом его реализации». Как писало URA.RU, по замыслу властей городская электричка должна стать заменой для классического метро, на развитие которого у Свердловской области и Екатеринбурга нет денег. Предполагается, что наземным метро будет заниматься компания «Мосинжпроект» — соответствующее соглашение мэрия подписала с ней во время «Иннопрома» в июле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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