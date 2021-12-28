Историческое здание на набережной в Перми подешевело на 12 млн

Из здания видно набережную Перми Фото: Анна Майорова © URA.RU

Историческое здание на набережной Перми, которое выставили на продажу в 2020 году, упало в цене. Здание подешевело на 12 млн. Объявление о продаже дома размещено на портале Avito.

«Здание на набережной Камы, 1664 кв. метра. Стоимость 58 000 000 за все», — сообщается в объявлении. Ранее здание выставляли на продажу за 70 млн рублей. Продавцом указан «Транскапиталбанк».

Здание является памятником архитектуры, оно было построено в 1842—1844 годах и расположено по адресу ул. Сибирская, 2. В разное время оно было «Домом Вердеревского», «Домом Протопопова», «Центральными номерами». Сейчас дом имеет кабинетно-офисную планировку и используется под нужды банка.