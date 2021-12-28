28 декабря 2021
27 декабря 2021

Историческое здание на набережной в Перми подешевело на 12 млн

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, снег, набережная, зима, кама, коммунальный мост
Из здания видно набережную Перми Фото:

Историческое здание на набережной Перми, которое выставили на продажу в 2020 году, упало в цене. Здание подешевело на 12 млн. Объявление о продаже дома размещено на портале Avito.

«Здание на набережной Камы, 1664 кв. метра. Стоимость 58 000 000 за все», — сообщается в объявлении. Ранее здание выставляли на продажу за 70 млн рублей. Продавцом указан «Транскапиталбанк».

Здание является памятником архитектуры, оно было построено в 1842—1844 годах и расположено по адресу ул. Сибирская, 2. В разное время оно было «Домом Вердеревского», «Домом Протопопова», «Центральными номерами». Сейчас дом имеет кабинетно-офисную планировку и используется под нужды банка.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Историческое здание на набережной Перми, которое выставили на продажу в 2020 году, упало в цене. Здание подешевело на 12 млн. Объявление о продаже дома размещено на портале Avito. «Здание на набережной Камы, 1664 кв. метра. Стоимость 58 000 000 за все», — сообщается в объявлении. Ранее здание выставляли на продажу за 70 млн рублей. Продавцом указан «Транскапиталбанк». Здание является памятником архитектуры, оно было построено в 1842—1844 годах и расположено по адресу ул. Сибирская, 2. В разное время оно было «Домом Вердеревского», «Домом Протопопова», «Центральными номерами». Сейчас дом имеет кабинетно-офисную планировку и используется под нужды банка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...