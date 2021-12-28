Пермяков смутила голая танцовщица на улице в центре города

Танцовщица развлекала жителей Кунгура на одной из центральных улиц города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В начале недели в центре Кунгура (Пермский край) жители наблюдали танец ростовой куклы в виде полуголой женщины. Видео с танцем опубликовано в группе «СВИП Кунгур» в соцсети «ВКонтакте».

«Кунгур не перестает удивлять. Эротический танец на центральной улице города», — сообщается в посте с видео.

В комментариях собралось много недовольных пользователей, которые осуждают такой поступок. «Ничего красивого не вижу, такое не для улиц», — пишет один из пользователей. Некоторый беспокоятся за детей: «Бедный ребенок, прошедший мимо…2021 запомнится ему и этим моментом». Кто-то считает нужным привлечь органы: «Мне кажется что в этом случае полиция должна заинтересоваться». Нашлись пользователи, которые вступились за авторов перфоманса. Один из таких жителей города пишет: «Такое ощущение, что в Кунгуре одни монахи живут. Вы что, это же просто кукла! Почему все так кричат про детей, а когда эти же дети ходят полуголые и мат вылетает такой, что уши закладывает никто не кричит караул».

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