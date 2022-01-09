CNN: России грозят санкции, которые не ввели в 2014 году. «НАТО дойдет до порога»

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, заседание
В НАТО задумались о новых санкциях против России Фото:

Если Россия будет нагнетать напряженность вокруг ситуации с гарантиями безопасности, то страны НАТО могут ввести санкции, которые не были реализованы в 2014 году. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«По словам официальных представителей членов НАТО, будущий саммит — это возможность для альянса изложить твердую и единую позицию: если Россия действительно будет нагнетать напряженность, она столкнется с серьезными экономическими последствиями. Мы будем использовать инструменты, которые не были развернуты в 2014 году. Это будет смесь жестких экономических санкций и НАТО дойдет до порога России», — пишет CNN.

Совместный саммит России и НАТО пройдет 12 января в Женеве. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что организация готова продолжать диалог с Россией. Российская делегация уже прибыла в Женеву, пишет телеканал 360. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Россия не пойдет на уступки в переговорах по гарантиям безопасности, сообщает «Национальная служба новостей».

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Если Россия будет нагнетать напряженность вокруг ситуации с гарантиями безопасности, то страны НАТО могут ввести санкции, которые не были реализованы в 2014 году. Об этом сообщает американский телеканал CNN. «По словам официальных представителей членов НАТО, будущий саммит — это возможность для альянса изложить твердую и единую позицию: если Россия действительно будет нагнетать напряженность, она столкнется с серьезными экономическими последствиями. Мы будем использовать инструменты, которые не были развернуты в 2014 году. Это будет смесь жестких экономических санкций и НАТО дойдет до порога России», — пишет CNN. Совместный саммит России и НАТО пройдет 12 января в Женеве. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что организация готова продолжать диалог с Россией. Российская делегация уже прибыла в Женеву, пишет телеканал 360. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Россия не пойдет на уступки в переговорах по гарантиям безопасности, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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