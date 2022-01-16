В Кабуле в теракте погибли дети

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Цветы в память о погибших в Керчи у памятника Орленку. Челябинск, гвоздики, цветы, игрушка, память
В результате взрыва в Кабуле погибли двое детей Фото:

В Кабуле (Афганистан) произошел мощный взрыв. В результате происшествия погибли двое детей, несколько жителей пострадали.

«Бомба взорвалась в автомобиле талибов (запрещенная ООН террористическая организация) в районе Баграми около 10:30 по московскому времени. Погибли двое детей и ранены еще несколько мирных жителей», — сообщил РИА «Новости» очевидец.

Ранее талибы (запрещенная ООН террористическая организация) заверили, что опасения президента РФ Владимира Путина по поводу угроз, исходящих из Афганистана, беспочвенны. По словам их представителя, ИГ (запрещенная в России террористическая организация) не пользуется поддержкой населения ни в одной части Афганистана. Путин считает, что находящиеся в Афганистане боевики угрожают России.

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В Кабуле (Афганистан) произошел мощный взрыв. В результате происшествия погибли двое детей, несколько жителей пострадали. «Бомба взорвалась в автомобиле талибов (запрещенная ООН террористическая организация) в районе Баграми около 10:30 по московскому времени. Погибли двое детей и ранены еще несколько мирных жителей», — сообщил РИА «Новости» очевидец. Ранее талибы (запрещенная ООН террористическая организация) заверили, что опасения президента РФ Владимира Путина по поводу угроз, исходящих из Афганистана, беспочвенны. По словам их представителя, ИГ (запрещенная в России террористическая организация) не пользуется поддержкой населения ни в одной части Афганистана. Путин считает, что находящиеся в Афганистане боевики угрожают России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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