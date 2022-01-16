В Кабуле в теракте погибли дети

В результате взрыва в Кабуле погибли двое детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кабуле (Афганистан) произошел мощный взрыв. В результате происшествия погибли двое детей, несколько жителей пострадали.

«Бомба взорвалась в автомобиле талибов (запрещенная ООН террористическая организация) в районе Баграми около 10:30 по московскому времени. Погибли двое детей и ранены еще несколько мирных жителей», — сообщил РИА «Новости» очевидец.

Ранее талибы (запрещенная ООН террористическая организация) заверили, что опасения президента РФ Владимира Путина по поводу угроз, исходящих из Афганистана, беспочвенны. По словам их представителя, ИГ (запрещенная в России террористическая организация) не пользуется поддержкой населения ни в одной части Афганистана. Путин считает, что находящиеся в Афганистане боевики угрожают России.