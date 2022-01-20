Юристы рассказали пермякам, как защититься от коллекторов

Коллекторам ни в коем случае нельзя открывать двери, сообщил юрист Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермяки стали чаще жаловаться на незаконные действия коллекторов. За 2021 год количество жалоб увеличилось в 1,5 раза. Об этом сообщает служба судебных приставов по Пермскому краю. URA.RU поговорило с юристами Перми, чтобы понять как защититься от неправомерных действий специалистов по работе с долгами.

Как сообщается на сайте УФССП, из 400 обращений обоснованными признаны только треть. Чаще всего должники жалуются на частые телефонные звонки, психологическое давление и оскорбления. По словам, Екатерины Пономаревой, юриста с 14-летним стажем, главное не бояться, так как рабочие коллекторских агентств действуют в основном только на словах. Также Пономарева дала следующие советы для пермяков:

Не открывать коллекторам двери, в случае чего говорить им, что вызываете полицию;

Во время звонка отвечать, что все дела будут решаться законно через суд;

Если звонят чаще 1 раза в день и 2 раз в неделю, то писать заявление в полицию или приставам;

Если при телефонном разговоре начинаются угрозы, то постараться выяснить что за долг и от какой организации работает коллектор (это поможет если номер скрыт или его невозможно отследить).



Юрист с 12-летним стажем Мария Булычева также посоветовала не открывать коллекторам двери и писать заявление в органы, если начнутся угрозы. Помимо этого Булычева порекомендовала стараться договориться с организацией, которая предоставляла заем на реструктуризацию долга. Если все переговоры безуспешны, то стоит рассмотреть банкротство. По мнению юриста, такого варианта не нужно бояться, но стоит рассматривать только в крайнем случае.

Ранее семья должника в Перми стала объектом атаки со стороны коллекторов из ООО «Приоритет». Его сестре и несовершеннолетней дочери они регулярно звонили, угрожая и оскорбляя. Об этом сообщают в Управлении службы судебных приставов.

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