Челябинский ветеран добилась пенсии после обращения в прокуратуру

Пенсионный фонд отказывался признавать стаж женщины в тылу (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области труженица тыла из Троицкого района добилась перерасчета пенсии после обращения в прокуратуру. Как сообщают в пресс-службе регионального надзорного ведомства, ранее чиновники отделения пенсионного фонда (ОПФР) отказывались включать страховой стаж женщины в период работы в годы Великой Отечественной войны.

«Прокуратура проверила обращение 95-летней труженицы тыла о нарушении ее пенсионных прав. Женщина является получателем пенсии по старости и обратилась в ОПФР с заявлением о включении в страховой стаж периодов работы в годы Великой Отечественной войны. Чиновники отделения пенсионного фонда ранее отказали труженице тыла», — заявили в пресс-службе прокуратуры.

Проверка показала, что в архивах троицкой конторы «Заготскот» в приказах по личному составу имеются сведения о работе пенсионерки в качестве скотницы за 1943—1946 года. Также имеются показания граждан, подтверждающие совместную работу с женщиной в военное время.

Прокурор района обратился в суд с иском о признании решения ОПФР об отказе в перерасчете пенсии незаконным. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме и возложил на пенсионный фонд обязанность включить в страховой стаж труженицы тыла период работы в годы ВОВ и произвести перерасчет страховой пенсии.

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