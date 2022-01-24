Посол РФ опроверг сообщения об эвакуации дипломатов из США. «Несусветная ложь»

25 января 2022 в 01:15 Размер текста - 17 +

Посол России опроверг информацию об эвакуации российских дипломатов из США Фото: Анна Майорова © URA.RU Сообщения насчет эвакуации российских дипломатов из США оказались ложными. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов. «Все мы в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне работаем в штатном режиме. Никаких указаний из Москвы, а также предписаний Госдепартамента посольство не получало. Мы продолжаем выполнять наши дипломатические функции», — говорится в заявлении Антонова, опубликованном на странице посольства в Facebook в форме ответа на вопрос CNN, пишет РИА «Новости». Дипломаты сообщили, что получили множество идентичных вопросов от СМИ насчет их эвакуации из страны. Ранее была информация о том, что Госдепартамент США разрешил выезд некоторым своим госслужащим из Украины. Вслед за этим Британия организовала отзыв сотрудников посольства страны в Украине из-за предупреждений о российском вторжении. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сообщения насчет эвакуации российских дипломатов из США оказались ложными. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов. «Все мы в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне работаем в штатном режиме. Никаких указаний из Москвы, а также предписаний Госдепартамента посольство не получало. Мы продолжаем выполнять наши дипломатические функции», — говорится в заявлении Антонова, опубликованном на странице посольства в Facebook в форме ответа на вопрос CNN, пишет РИА «Новости». Дипломаты сообщили, что получили множество идентичных вопросов от СМИ насчет их эвакуации из страны. Ранее была информация о том, что Госдепартамент США разрешил выезд некоторым своим госслужащим из Украины. Вслед за этим Британия организовала отзыв сотрудников посольства страны в Украине из-за предупреждений о российском вторжении.