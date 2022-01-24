24 января 2022

Посол РФ опроверг сообщения об эвакуации дипломатов из США. «Несусветная ложь»

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Посол России опроверг информацию об эвакуации российских дипломатов из США Фото:

Сообщения насчет эвакуации российских дипломатов из США оказались ложными. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

«Все мы в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне работаем в штатном режиме. Никаких указаний из Москвы, а также предписаний Госдепартамента посольство не получало. Мы продолжаем выполнять наши дипломатические функции», — говорится в заявлении Антонова, опубликованном на странице посольства в Facebook в форме ответа на вопрос CNN, пишет РИА «Новости». Дипломаты сообщили, что получили множество идентичных вопросов от СМИ насчет их эвакуации из страны.

Ранее была информация о том, что Госдепартамент США разрешил выезд некоторым своим госслужащим из Украины. Вслед за этим Британия организовала отзыв сотрудников посольства страны в Украине из-за предупреждений о российском вторжении.

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Сообщения насчет эвакуации российских дипломатов из США оказались ложными. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов. «Все мы в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне работаем в штатном режиме. Никаких указаний из Москвы, а также предписаний Госдепартамента посольство не получало. Мы продолжаем выполнять наши дипломатические функции», — говорится в заявлении Антонова, опубликованном на странице посольства в Facebook в форме ответа на вопрос CNN, пишет РИА «Новости». Дипломаты сообщили, что получили множество идентичных вопросов от СМИ насчет их эвакуации из страны. Ранее была информация о том, что Госдепартамент США разрешил выезд некоторым своим госслужащим из Украины. Вслед за этим Британия организовала отзыв сотрудников посольства страны в Украине из-за предупреждений о российском вторжении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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