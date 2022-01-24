Сообщения насчет эвакуации российских дипломатов из США оказались ложными. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
«Все мы в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне работаем в штатном режиме. Никаких указаний из Москвы, а также предписаний Госдепартамента посольство не получало. Мы продолжаем выполнять наши дипломатические функции», — говорится в заявлении Антонова, опубликованном на странице посольства в Facebook в форме ответа на вопрос CNN, пишет РИА «Новости». Дипломаты сообщили, что получили множество идентичных вопросов от СМИ насчет их эвакуации из страны.
Сообщения насчет эвакуации российских дипломатов из США оказались ложными. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов. «Все мы в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне работаем в штатном режиме. Никаких указаний из Москвы, а также предписаний Госдепартамента посольство не получало. Мы продолжаем выполнять наши дипломатические функции», — говорится в заявлении Антонова, опубликованном на странице посольства в Facebook в форме ответа на вопрос CNN, пишет РИА «Новости». Дипломаты сообщили, что получили множество идентичных вопросов от СМИ насчет их эвакуации из страны. Ранее была информация о том, что Госдепартамент США разрешил выезд некоторым своим госслужащим из Украины. Вслед за этим Британия организовала отзыв сотрудников посольства страны в Украине из-за предупреждений о российском вторжении.