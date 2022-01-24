Британия эвакуирует своих дипломатов с Украины вслед за США

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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, руки чиновника, дипломат
Британия начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве Фото:

Правительство Великобритании организовало отзыв сотрудников посольства страны в Украине. Причиной называют предупреждения о российском вторжении. Об этом сообщает британский телеканал BBC.

«Конкретных угроз британским дипломатам не поступало. Однако около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию», — сообщается на официальном сайте агентства.

Отзыв послов произошел после того, как США приказали родственникам сотрудников своего посольства покинуть Украину. Помимо этого государственный департамент США предупредил людей, чтобы они не ездили в Украину и Россию из-за сохраняющейся напряженности.

Ранее глава МИД РФ Сергей Ларов обвинил американских чиновников в дезинформации о том, что Москва якобы готовит провокацию для наступления на Киев. Американский телеканал CNN и ряд других иностранных СМИ сообщили, что Москва заранее подготовила группу боевиков для проведения операции в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти РФ будут считать фальшивыми новости о вторжении до тех пор, пока это не будет доказано.

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Правительство Великобритании организовало отзыв сотрудников посольства страны в Украине. Причиной называют предупреждения о российском вторжении. Об этом сообщает британский телеканал BBC. «Конкретных угроз британским дипломатам не поступало. Однако около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию», — сообщается на официальном сайте агентства. Отзыв послов произошел после того, как США приказали родственникам сотрудников своего посольства покинуть Украину. Помимо этого государственный департамент США предупредил людей, чтобы они не ездили в Украину и Россию из-за сохраняющейся напряженности. Ранее глава МИД РФ Сергей Ларов обвинил американских чиновников в дезинформации о том, что Москва якобы готовит провокацию для наступления на Киев. Американский телеканал CNN и ряд других иностранных СМИ сообщили, что Москва заранее подготовила группу боевиков для проведения операции в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти РФ будут считать фальшивыми новости о вторжении до тех пор, пока это не будет доказано.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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