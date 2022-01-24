Британия эвакуирует своих дипломатов с Украины вслед за США

24 января 2022 в 13:15 Размер текста - 17 +

Британия начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Правительство Великобритании организовало отзыв сотрудников посольства страны в Украине. Причиной называют предупреждения о российском вторжении. Об этом сообщает британский телеканал BBC. «Конкретных угроз британским дипломатам не поступало. Однако около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию», — сообщается на официальном сайте агентства. Отзыв послов произошел после того, как США приказали родственникам сотрудников своего посольства покинуть Украину. Помимо этого государственный департамент США предупредил людей, чтобы они не ездили в Украину и Россию из-за сохраняющейся напряженности. Ранее глава МИД РФ Сергей Ларов обвинил американских чиновников в дезинформации о том, что Москва якобы готовит провокацию для наступления на Киев. Американский телеканал CNN и ряд других иностранных СМИ сообщили, что Москва заранее подготовила группу боевиков для проведения операции в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти РФ будут считать фальшивыми новости о вторжении до тех пор, пока это не будет доказано. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство Великобритании организовало отзыв сотрудников посольства страны в Украине. Причиной называют предупреждения о российском вторжении. Об этом сообщает британский телеканал BBC. «Конкретных угроз британским дипломатам не поступало. Однако около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию», — сообщается на официальном сайте агентства. Отзыв послов произошел после того, как США приказали родственникам сотрудников своего посольства покинуть Украину. Помимо этого государственный департамент США предупредил людей, чтобы они не ездили в Украину и Россию из-за сохраняющейся напряженности. Ранее глава МИД РФ Сергей Ларов обвинил американских чиновников в дезинформации о том, что Москва якобы готовит провокацию для наступления на Киев. Американский телеканал CNN и ряд других иностранных СМИ сообщили, что Москва заранее подготовила группу боевиков для проведения операции в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти РФ будут считать фальшивыми новости о вторжении до тех пор, пока это не будет доказано.