28 января 2022

В Екатеринбурге разбирают стройку автомойки, разгневавшую мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочие начали разбирать стройку скандальной автомойки на Блюхера Фото:

Строительную площадку автомойки на улице Блюхера, против которой выступали жители Пионерского микрорайона, начали разбирать. Работники увозят оттуда стройматериалы.

Свердловчане с 8 января боролись со строительством, писали обращения в областную прокуратуру и мэрию Екатеринбурга. Позже выяснилось, что 1 августа 2020 года «Экспоинт» заключил с Кировской районной администрацией договор аренды участка сроком на семь лет для размещения нестационарного торгового объекта (по слухам, таких земель у «Экспоинта» — больше десяти по всему городу).

Реагируя на протест, городская администрация начала проверку, соблюдает ли Быков условия соглашения. И попросила бизнесмена приостановить строительные работы. Спустя некоторое время в мэрии заявили, что данный участок у компании «Экспоинт» будет изъят. Причиной стало то, что бизнесмен возводит стационарный объект, а не временный, как предусмотрено договором.

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Строительную площадку автомойки на улице Блюхера, против которой выступали жители Пионерского микрорайона, начали разбирать. Работники увозят оттуда стройматериалы. Свердловчане с 8 января боролись со строительством, писали обращения в областную прокуратуру и мэрию Екатеринбурга. Позже выяснилось, что 1 августа 2020 года «Экспоинт» заключил с Кировской районной администрацией договор аренды участка сроком на семь лет для размещения нестационарного торгового объекта (по слухам, таких земель у «Экспоинта» — больше десяти по всему городу). Реагируя на протест, городская администрация начала проверку, соблюдает ли Быков условия соглашения. И попросила бизнесмена приостановить строительные работы. Спустя некоторое время в мэрии заявили, что данный участок у компании «Экспоинт» будет изъят. Причиной стало то, что бизнесмен возводит стационарный объект, а не временный, как предусмотрено договором.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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