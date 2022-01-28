В Екатеринбурге разбирают стройку автомойки, разгневавшую мэра

29 января 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Рабочие начали разбирать стройку скандальной автомойки на Блюхера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Строительную площадку автомойки на улице Блюхера, против которой выступали жители Пионерского микрорайона, начали разбирать. Работники увозят оттуда стройматериалы. Свердловчане с 8 января боролись со строительством, писали обращения в областную прокуратуру и мэрию Екатеринбурга. Позже выяснилось, что 1 августа 2020 года «Экспоинт» заключил с Кировской районной администрацией договор аренды участка сроком на семь лет для размещения нестационарного торгового объекта (по слухам, таких земель у «Экспоинта» — больше десяти по всему городу). Реагируя на протест, городская администрация начала проверку, соблюдает ли Быков условия соглашения. И попросила бизнесмена приостановить строительные работы. Спустя некоторое время в мэрии заявили, что данный участок у компании «Экспоинт» будет изъят. Причиной стало то, что бизнесмен возводит стационарный объект, а не временный, как предусмотрено договором. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Строительную площадку автомойки на улице Блюхера, против которой выступали жители Пионерского микрорайона, начали разбирать. Работники увозят оттуда стройматериалы. Свердловчане с 8 января боролись со строительством, писали обращения в областную прокуратуру и мэрию Екатеринбурга. Позже выяснилось, что 1 августа 2020 года «Экспоинт» заключил с Кировской районной администрацией договор аренды участка сроком на семь лет для размещения нестационарного торгового объекта (по слухам, таких земель у «Экспоинта» — больше десяти по всему городу). Реагируя на протест, городская администрация начала проверку, соблюдает ли Быков условия соглашения. И попросила бизнесмена приостановить строительные работы. Спустя некоторое время в мэрии заявили, что данный участок у компании «Экспоинт» будет изъят. Причиной стало то, что бизнесмен возводит стационарный объект, а не временный, как предусмотрено договором.