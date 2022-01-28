В Екатеринбурге разбирают стройку автомойки, разгневавшую мэра

Строительную площадку автомойки на улице Блюхера, против которой выступали жители Пионерского микрорайона, начали разбирать. Работники увозят оттуда стройматериалы.
Свердловчане с 8 января боролись со строительством, писали обращения в областную прокуратуру и мэрию Екатеринбурга. Позже выяснилось, что 1 августа 2020 года «Экспоинт» заключил с Кировской районной администрацией договор аренды участка сроком на семь лет для размещения нестационарного торгового объекта (по слухам, таких земель у «Экспоинта» — больше десяти по всему городу).
Реагируя на протест, городская администрация начала проверку, соблюдает ли Быков условия соглашения. И попросила бизнесмена приостановить строительные работы. Спустя некоторое время в мэрии заявили, что данный участок у компании «Экспоинт» будет изъят. Причиной стало то, что бизнесмен возводит стационарный объект, а не временный, как предусмотрено договором.
Строительную площадку автомойки на улице Блюхера, против которой выступали жители Пионерского микрорайона, начали разбирать. Работники увозят оттуда стройматериалы. Свердловчане с 8 января боролись со строительством, писали обращения в областную прокуратуру и мэрию Екатеринбурга. Позже выяснилось, что 1 августа 2020 года «Экспоинт» заключил с Кировской районной администрацией договор аренды участка сроком на семь лет для размещения нестационарного торгового объекта (по слухам, таких земель у «Экспоинта» — больше десяти по всему городу). Реагируя на протест, городская администрация начала проверку, соблюдает ли Быков условия соглашения. И попросила бизнесмена приостановить строительные работы. Спустя некоторое время в мэрии заявили, что данный участок у компании «Экспоинт» будет изъят. Причиной стало то, что бизнесмен возводит стационарный объект, а не временный, как предусмотрено договором.