Пермский Политех изменил режим работы из-за коронавируса

Пермский национальный политехнический исследовательский университет (ПНИПУ) перевел часть сотрудников на дистанционный режим работы. Приказ, подписанный и. о. ректора вуза Анатолием Ташкиновым, размещенный на сайте университета.
«В связи с продолжающейся угрозой COVID-19 на территории Пермского края, руководствуясь рекомендациями оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, приказываю: руководителям всех структурных подразделений университета с 1 по 15 февраля организовать дистанционный формат должностных обязанностей, не менее 30%, работниками подразделений», — говорится в приказе.
Перевести сотрудников государственных учреждений на удаленный режим работы в связи с ростом заболеваемости потребовал в минувшую пятницу, 28 января, краевой оперштаб. Также на дистант перешли сотрудники ряда предприятий в Пермском крае. По данным на 31 января в Пермском крае было выявлено 3190 заболевших коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 185 886.
Пермский национальный политехнический исследовательский университет (ПНИПУ) перевел часть сотрудников на дистанционный режим работы. Приказ, подписанный и. о. ректора вуза Анатолием Ташкиновым, размещенный на сайте университета. «В связи с продолжающейся угрозой COVID-19 на территории Пермского края, руководствуясь рекомендациями оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, приказываю: руководителям всех структурных подразделений университета с 1 по 15 февраля организовать дистанционный формат должностных обязанностей, не менее 30%, работниками подразделений», — говорится в приказе. Перевести сотрудников государственных учреждений на удаленный режим работы в связи с ростом заболеваемости потребовал в минувшую пятницу, 28 января, краевой оперштаб. Также на дистант перешли сотрудники ряда предприятий в Пермском крае. По данным на 31 января в Пермском крае было выявлено 3190 заболевших коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 185 886.