31 января 2022
30 января 2022
28 января 2022

Пермский Политех изменил режим работы из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Часть сотрудников универститета продолжит работу в удаленном формате Фото:
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Коронавирус COVID-19

Пермский национальный политехнический исследовательский университет (ПНИПУ) перевел часть сотрудников на дистанционный режим работы. Приказ, подписанный и. о. ректора вуза Анатолием Ташкиновым, размещенный на сайте университета.

«В связи с продолжающейся угрозой COVID-19 на территории Пермского края, руководствуясь рекомендациями оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, приказываю: руководителям всех структурных подразделений университета с 1 по 15 февраля организовать дистанционный формат должностных обязанностей, не менее 30%, работниками подразделений», — говорится в приказе.

Перевести сотрудников государственных учреждений на удаленный режим работы в связи с ростом заболеваемости потребовал в минувшую пятницу, 28 января, краевой оперштаб. Также на дистант перешли сотрудники ряда предприятий в Пермском крае. По данным на 31 января в Пермском крае было выявлено 3190 заболевших коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 185 886.

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Пермский национальный политехнический исследовательский университет (ПНИПУ) перевел часть сотрудников на дистанционный режим работы. Приказ, подписанный и. о. ректора вуза Анатолием Ташкиновым, размещенный на сайте университета. «В связи с продолжающейся угрозой COVID-19 на территории Пермского края, руководствуясь рекомендациями оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, приказываю: руководителям всех структурных подразделений университета с 1 по 15 февраля организовать дистанционный формат должностных обязанностей, не менее 30%, работниками подразделений», — говорится в приказе. Перевести сотрудников государственных учреждений на удаленный режим работы в связи с ростом заболеваемости потребовал в минувшую пятницу, 28 января, краевой оперштаб. Также на дистант перешли сотрудники ряда предприятий в Пермском крае. По данным на 31 января в Пермском крае было выявлено 3190 заболевших коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 185 886.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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