Свердловчанин на мотоцикле насмерть сбил ребенка

08 февраля 2022 в 12:21 Размер текста - 17 +

Мотоциклист не стал уступать дорогу подростку на мопеде Фото: Илья Московец © URA.RU Житель поселка Красноярка (Свердловская область), управляя мотоциклом, устроил смертельное ДТП, в котором погиб ребенок 2006 года рождения, ехавший на мопеде во время столкновения. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Обвиняемый управлял мотоциклом „Ява-350“. Выехав на нерегулируемый перекресток равнозначных дорог, [обвиняемый] не уступил дорогу транспортному средству под управлением несовершеннолетнего и допустил столкновение с мотоциклом подростка», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что подросток, ехавший на мопеде, умер в больнице через шесть дней после столкновения. В пресс-службе подчеркнули, что у местного жителя не было прав на управление мотоциклом. При этом транспортное средство даже не было официально зарегистрировано. После столкновения мужчина уехал домой, не попытавшись помочь подростку. Дело будет рассматриваться в Серовском районном суде. Прокуратура Свердловской области сформировала в отношении жителя обвинительное заключение. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Житель поселка Красноярка (Свердловская область), управляя мотоциклом, устроил смертельное ДТП, в котором погиб ребенок 2006 года рождения, ехавший на мопеде во время столкновения. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Обвиняемый управлял мотоциклом „Ява-350“. Выехав на нерегулируемый перекресток равнозначных дорог, [обвиняемый] не уступил дорогу транспортному средству под управлением несовершеннолетнего и допустил столкновение с мотоциклом подростка», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что подросток, ехавший на мопеде, умер в больнице через шесть дней после столкновения. В пресс-службе подчеркнули, что у местного жителя не было прав на управление мотоциклом. При этом транспортное средство даже не было официально зарегистрировано. После столкновения мужчина уехал домой, не попытавшись помочь подростку. Дело будет рассматриваться в Серовском районном суде. Прокуратура Свердловской области сформировала в отношении жителя обвинительное заключение.