07 февраля 2022

Свердловчанин на мотоцикле насмерть сбил ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Мотовзвод ДПС. Магнитогорск, мотоцикл, перчатка
Мотоциклист не стал уступать дорогу подростку на мопеде Фото:

Житель поселка Красноярка (Свердловская область), управляя мотоциклом, устроил смертельное ДТП, в котором погиб ребенок 2006 года рождения, ехавший на мопеде во время столкновения. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Обвиняемый управлял мотоциклом „Ява-350“. Выехав на нерегулируемый перекресток равнозначных дорог, [обвиняемый] не уступил дорогу транспортному средству под управлением несовершеннолетнего и допустил столкновение с мотоциклом подростка», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что подросток, ехавший на мопеде, умер в больнице через шесть дней после столкновения.

В пресс-службе подчеркнули, что у местного жителя не было прав на управление мотоциклом. При этом транспортное средство даже не было официально зарегистрировано. После столкновения мужчина уехал домой, не попытавшись помочь подростку.

Дело будет рассматриваться в Серовском районном суде. Прокуратура Свердловской области сформировала в отношении жителя обвинительное заключение.

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Житель поселка Красноярка (Свердловская область), управляя мотоциклом, устроил смертельное ДТП, в котором погиб ребенок 2006 года рождения, ехавший на мопеде во время столкновения. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Обвиняемый управлял мотоциклом „Ява-350“. Выехав на нерегулируемый перекресток равнозначных дорог, [обвиняемый] не уступил дорогу транспортному средству под управлением несовершеннолетнего и допустил столкновение с мотоциклом подростка», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что подросток, ехавший на мопеде, умер в больнице через шесть дней после столкновения. В пресс-службе подчеркнули, что у местного жителя не было прав на управление мотоциклом. При этом транспортное средство даже не было официально зарегистрировано. После столкновения мужчина уехал домой, не попытавшись помочь подростку. Дело будет рассматриваться в Серовском районном суде. Прокуратура Свердловской области сформировала в отношении жителя обвинительное заключение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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