Cвердловчанам не вернут QR-коды, несмотря на пик пандемии

В регионе за сутки госпитализировали более 800 человек Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловские власти не планируют возвращать QR-режим в регион, несмотря на резкий рост заболевших коронавирусом в области. Это связано с отличием омикрон-штамма от предыдущих. Об этом заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков 8 февраля на онлайн-брифинге посвященном мерам противодействия COVID-19.

«На сегодняшний день мы не планируем возвращать QR-коды», — сообщил Креков на брифинге, трансляция которого велась на официальной странице региональных властей «ВКонтакте». Замгубернатора сделал акцент на фразе «на сегодняшний день».

По словам властей, новый штамм «Омикрон» значительно отличается от других штаммов коронавируса, в связи с чем необходимы совсем иные методы борьбы с ним. По словам Крекова, заболевание «Омикроном» протекает в разы легче, но этот штамм более заразен, чем предыдущие.

8 февраля в России COVID-19 заразились 165 643 человек, в Свердловской области — 5245. В регионе госпитализировали 826 человек, выздоровели 569, сообщает свердловский оперштаб.