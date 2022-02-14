Устроивший стрельбу в Среднеуральске готовил оружие заранее. «Пришел в гараж и отпилил часть ствола»

15 февраля 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

Накануне трагических событий мужчина соорудил «обрез» из ружья в своем гараже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Подозреваемый в убийстве своей жены в Среднеуральске (Свердловская область) Виктор Меньшиков накануне трагических событий изготовил в своем гараже «обрез» ружья, из которого на следующий день произвел два выстрела в квартире. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Накануне трагической развязки подозреваемый гражданин пришел в гараж и отпилил при помощи болгарки часть ствола от официально зарегистрированного охотничьего пятизарядного ружья МЦ-2112 калибра 12 мм. Таким образом, мужчина соорудил „обрез“ ружья, который впоследствии и применил при убийстве супруги», — сообщил полковник Горелых. Новость по теме Что известно о стрельбе в Среднеуральске. Хроника событий Также сообщается, что лицензию на ружье мужчина получил в апреле 2019 года, она действовала до 2024 года. «Подтверждением этому является обнаруженная сыщиками по месту жительства записка», — отметил руководитель пресс-службы. Ранее сотрудники полиции отметили, что мужчина два раза выстрелил из оружия — в женщину и в шкаф. О стрельбе в доме на улице Советской в Среднеуральске местные жители сообщили 13 февраля. Предполагается, что пьяный Меньшиков застрелил свою супругу, которая погибла на месте. Правоохранители выдвинули версию, что ЧП произошло из-за личного конфликта. Полиция оцепила дом, откуда слышались выстрелы. После длительных переговоров мужчину удалось задержать. Подозреваемый на два месяца отправлен в СИЗО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Подозреваемый в убийстве своей жены в Среднеуральске (Свердловская область) Виктор Меньшиков накануне трагических событий изготовил в своем гараже «обрез» ружья, из которого на следующий день произвел два выстрела в квартире. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Накануне трагической развязки подозреваемый гражданин пришел в гараж и отпилил при помощи болгарки часть ствола от официально зарегистрированного охотничьего пятизарядного ружья МЦ-2112 калибра 12 мм. Таким образом, мужчина соорудил „обрез“ ружья, который впоследствии и применил при убийстве супруги», — сообщил полковник Горелых. Также сообщается, что лицензию на ружье мужчина получил в апреле 2019 года, она действовала до 2024 года. «Подтверждением этому является обнаруженная сыщиками по месту жительства записка», — отметил руководитель пресс-службы. Ранее сотрудники полиции отметили, что мужчина два раза выстрелил из оружия — в женщину и в шкаф. О стрельбе в доме на улице Советской в Среднеуральске местные жители сообщили 13 февраля. Предполагается, что пьяный Меньшиков застрелил свою супругу, которая погибла на месте. Правоохранители выдвинули версию, что ЧП произошло из-за личного конфликта. Полиция оцепила дом, откуда слышались выстрелы. После длительных переговоров мужчину удалось задержать. Подозреваемый на два месяца отправлен в СИЗО.