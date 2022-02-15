Власти ХМАО увольняют директора скандального госучреждения

16 февраля 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Директора «Технопарка высоких технологий» увольняют в связи с окончанием срока трудового договора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ХМАО готовятся к увольнению директора югорского «Технопарка высоких технологий» Артема Столярова. На предстоящем заседании регионального правительства на место временно исполняющего обязанности директора будет назначен заместитель Столярова Юрий Семенов. «Возложить временное исполнение обязанностей директора автономного учреждения ХМАО „Технопарк высоких технологий“ на заместителя директора по общим вопросам Семенова Юрия Прокопьевича с 18 февраля 2022 года», — сказано в документе. Увольнение Столярова связано с окончанием срока трудового договора. В пресс-службе технопарка корреспондента URA.RU заверили, что на данный момент Столяров находится на своем рабочем месте. Связаться с ним не удалось, редакция не располагает его номером телефона. Ранее URA.RU публиковало расследование, где приводились факты, свидетельствующие о том, что резиденты и сотрудники технопарка могли потратить миллионы бюджетных денег на проекты-«пустышки». Предприниматели разрабатывали ранее уже созданные в мире продукты, называя их научным прорывом, например, стельки с подогревом и «наноморс». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти ХМАО готовятся к увольнению директора югорского «Технопарка высоких технологий» Артема Столярова. На предстоящем заседании регионального правительства на место временно исполняющего обязанности директора будет назначен заместитель Столярова Юрий Семенов. «Возложить временное исполнение обязанностей директора автономного учреждения ХМАО „Технопарк высоких технологий“ на заместителя директора по общим вопросам Семенова Юрия Прокопьевича с 18 февраля 2022 года», — сказано в документе. Увольнение Столярова связано с окончанием срока трудового договора. В пресс-службе технопарка корреспондента URA.RU заверили, что на данный момент Столяров находится на своем рабочем месте. Связаться с ним не удалось, редакция не располагает его номером телефона. Ранее URA.RU публиковало расследование, где приводились факты, свидетельствующие о том, что резиденты и сотрудники технопарка могли потратить миллионы бюджетных денег на проекты-«пустышки». Предприниматели разрабатывали ранее уже созданные в мире продукты, называя их научным прорывом, например, стельки с подогревом и «наноморс».