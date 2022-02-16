16 февраля 2022

Главный дорожник столицы ХМАО уволился после скандала со взяткой. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Научно-технический совет корпорации
Александр Сергеев написал заявление на увольнение по собственному желанию Фото:

Директор муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия из Ханты-Мансийска Александр Сергеев написал заявление на увольнение после того, как угодил в коррупционный скандал с получением взятки. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела.

«Сергеев уже после того, как понял, что станет фигурантом уголовного дела, сразу написал заявление на увольнение по собственному желанию», — сообщил инсайдер. В приемной ДЭП не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. В управлении общественных связей администрации Ханты-Мансийска отказались от комментариев в интересах следствия.

Ранее URA.RU сообщало, что Сергеев был задержан силовиками по подозрению в получении взятки в миллион рублей. Причем, речь идет не о деньгах, а в оказании услуг по строительству индивидуального жилого дома.

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Директор муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия из Ханты-Мансийска Александр Сергеев написал заявление на увольнение после того, как угодил в коррупционный скандал с получением взятки. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела. «Сергеев уже после того, как понял, что станет фигурантом уголовного дела, сразу написал заявление на увольнение по собственному желанию», — сообщил инсайдер. В приемной ДЭП не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. В управлении общественных связей администрации Ханты-Мансийска отказались от комментариев в интересах следствия. Ранее URA.RU сообщало, что Сергеев был задержан силовиками по подозрению в получении взятки в миллион рублей. Причем, речь идет не о деньгах, а в оказании услуг по строительству индивидуального жилого дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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