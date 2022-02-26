Текслер собирает соратников в Челябинске

Алексей Текслер завершит кадровое переформатирование ЕР в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Областная отчетно-выборная конференция «Единой России», которая завершит переконфигурацию региональных структур «партии власти», пройдет в Челябинске 28 февраля. Центральным ее событием станет выступление губернатора Алексея Текслера, а главным итогом преобразование политсовета областного отделения, сообщили URA.RU в партийных кругах.

«Форум начнется в 14:00. Перед делегатами выступит с отчетом секретарь регионального отделения, губернатор Алексей Текслер. Работа будет происходить в присутствии руководителя Уральского межрегионального координационного совета (МКС) „Единой России“, депутата Госдумы Ивана Квитки. Главным итогом станет обновление политического совета областной организации партии», — рассказали URA.RU в исполкоме «ЕР».

«Алексей Леонидович (Текслер — ред.) как секретарь регионального политсовета партии действительно выступит с докладом. Точный состав участников и результаты форума вы узнаете уже сегодня», — заявил URA.RU зампред президиума регионального политсовета ЕР, советник губернатора Владимир Мякуш.

Ожидается, что региональный политсовет, как и его президиум, обновится примерно на треть. Этому предшествовали еще большие изменения среди руководства местных единороссов. Последние перестановки в рамках тренда на замещение постов руководителей местных политсоветов главами соответствующих городов и районов завершились буквально накануне конференции.

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