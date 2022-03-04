Зам Куйвашева: в Свердловской области нет дефицита лекарств

Замгубернатора региона отметил, что запасов лекарственных средств достаточно Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ситуация с лекарственными препаратами в Свердловской области стабильная, сообщил замгубернатора региона Павел Креков на прошедшем онлайн-брифинге, посвященном мерам по противодействию COVID-19. По его словам, в регионе сформированы значительные запасы медикаментов.

«Запасов лекарственных средств более чем достаточно. Уже в начале года мы заключили контракты, произвели закупки, в стационарах лекарства есть. Медпрепараты продолжают поступать и будут поступать», — сказал Павел Креков.

По словам замгубернатора региона, временное повышение цен на лекарства не исключено. «Повышение цен на лекарства не исключается, но это не будет тенденцией. Федеральные органы внимательно следят за ситуацией», — Павел Креков. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области сейчас нет значительного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Однако число заболевших остается на высоком уровне.