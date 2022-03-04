04 марта 2022

Зам Куйвашева: в Свердловской области нет дефицита лекарств

© Служба новостей «URA.RU»
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Первое заседание Совета по молодежной политике в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. Екатеринбург, креков павел
Замгубернатора региона отметил, что запасов лекарственных средств достаточно Фото:

Ситуация с лекарственными препаратами в Свердловской области стабильная, сообщил замгубернатора региона Павел Креков на прошедшем онлайн-брифинге, посвященном мерам по противодействию COVID-19. По его словам, в регионе сформированы значительные запасы медикаментов.

«Запасов лекарственных средств более чем достаточно. Уже в начале года мы заключили контракты, произвели закупки, в стационарах лекарства есть. Медпрепараты продолжают поступать и будут поступать», — сказал Павел Креков.

По словам замгубернатора региона, временное повышение цен на лекарства не исключено. «Повышение цен на лекарства не исключается, но это не будет тенденцией. Федеральные органы внимательно следят за ситуацией», — Павел Креков. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области сейчас нет значительного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Однако число заболевших остается на высоком уровне.

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Ситуация с лекарственными препаратами в Свердловской области стабильная, сообщил замгубернатора региона Павел Креков на прошедшем онлайн-брифинге, посвященном мерам по противодействию COVID-19. По его словам, в регионе сформированы значительные запасы медикаментов. «Запасов лекарственных средств более чем достаточно. Уже в начале года мы заключили контракты, произвели закупки, в стационарах лекарства есть. Медпрепараты продолжают поступать и будут поступать», — сказал Павел Креков. По словам замгубернатора региона, временное повышение цен на лекарства не исключено. «Повышение цен на лекарства не исключается, но это не будет тенденцией. Федеральные органы внимательно следят за ситуацией», — Павел Креков. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области сейчас нет значительного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Однако число заболевших остается на высоком уровне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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