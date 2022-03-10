Тюменец пойдет под суд в Екатеринбурге за смертельное ДТП. В нем погибла его супруга

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Дело тюменца рассмотрят в суде Екатеринбурга Фото:

Верх-Исетский суд Екатеринбурга рассмотрит дело водителя из Тюмени, который предположительно устроил смертельное ДТП на Московском тракте. В нем погибла его супруга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«По версии следствия, обвиняемый управлял технически исправным Nissan Murano 3.5, на заднем пассажирском сидении которого находилась супруга обвиняемого. <…> Он допустил столкновение с автомобилем, [в результате чего] наехал на автогрейдер», — говорится в сообщении ведомства. Жена тюменца умерла в машине скорой помощи.

Следствие установило, что двигался быстрее разрешенных 60-ти километров в час и не остановился, когда увидел загоревшийся красный сигнал светофора. Как он пояснил, ошибка была допущена из-за усталости. Несмотря на скорость почти в 100 километров в час, у водителя была возможность остановиться, которой он пренебрег.

Дело рассмотрят в Верх-Исетском суде Екатеринбурга. Мужчина полностью признал свою вину.

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Верх-Исетский суд Екатеринбурга рассмотрит дело водителя из Тюмени, который предположительно устроил смертельное ДТП на Московском тракте. В нем погибла его супруга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «По версии следствия, обвиняемый управлял технически исправным Nissan Murano 3.5, на заднем пассажирском сидении которого находилась супруга обвиняемого. <…> Он допустил столкновение с автомобилем, [в результате чего] наехал на автогрейдер», — говорится в сообщении ведомства. Жена тюменца умерла в машине скорой помощи. Следствие установило, что двигался быстрее разрешенных 60-ти километров в час и не остановился, когда увидел загоревшийся красный сигнал светофора. Как он пояснил, ошибка была допущена из-за усталости. Несмотря на скорость почти в 100 километров в час, у водителя была возможность остановиться, которой он пренебрег. Дело рассмотрят в Верх-Исетском суде Екатеринбурга. Мужчина полностью признал свою вину.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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