Тюменец пойдет под суд в Екатеринбурге за смертельное ДТП. В нем погибла его супруга

10 марта 2022 в 13:02 Размер текста - 17 +

Дело тюменца рассмотрят в суде Екатеринбурга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Верх-Исетский суд Екатеринбурга рассмотрит дело водителя из Тюмени, который предположительно устроил смертельное ДТП на Московском тракте. В нем погибла его супруга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «По версии следствия, обвиняемый управлял технически исправным Nissan Murano 3.5, на заднем пассажирском сидении которого находилась супруга обвиняемого. <…> Он допустил столкновение с автомобилем, [в результате чего] наехал на автогрейдер», — говорится в сообщении ведомства. Жена тюменца умерла в машине скорой помощи. Следствие установило, что двигался быстрее разрешенных 60-ти километров в час и не остановился, когда увидел загоревшийся красный сигнал светофора. Как он пояснил, ошибка была допущена из-за усталости. Несмотря на скорость почти в 100 километров в час, у водителя была возможность остановиться, которой он пренебрег. Дело рассмотрят в Верх-Исетском суде Екатеринбурга. Мужчина полностью признал свою вину. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Верх-Исетский суд Екатеринбурга рассмотрит дело водителя из Тюмени, который предположительно устроил смертельное ДТП на Московском тракте. В нем погибла его супруга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «По версии следствия, обвиняемый управлял технически исправным Nissan Murano 3.5, на заднем пассажирском сидении которого находилась супруга обвиняемого. <…> Он допустил столкновение с автомобилем, [в результате чего] наехал на автогрейдер», — говорится в сообщении ведомства. Жена тюменца умерла в машине скорой помощи. Следствие установило, что двигался быстрее разрешенных 60-ти километров в час и не остановился, когда увидел загоревшийся красный сигнал светофора. Как он пояснил, ошибка была допущена из-за усталости. Несмотря на скорость почти в 100 километров в час, у водителя была возможность остановиться, которой он пренебрег. Дело рассмотрят в Верх-Исетском суде Екатеринбурга. Мужчина полностью признал свою вину.