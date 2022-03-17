Ефрейтор Максим Гаганов погиб во время спецоперации РФ на Украине (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В школе №55 Магнитогорска (Челябинская область) рассказали о погибшем в ходе спецоперации РФ на Украине ефрейторе Максиме Гаганове. По словам классного руководителя Светланы Анатольевны, парень был весельчаком и заводилой в классе.

«До пятого класса Максим занимался в театральном кружке. С началом шестого класса бросил театр, но все равно оставался самым веселым и шустрым в классе. Всегда подбивал ребят на всякие шалости», — рассказала URA.RU педагог.

Классный руководитель добавила, что Максим доучился в школе до девятого класса, и затем поступил в колледж на повара. Закончив учебу, он сразу пошел в армию, где спустя полгода срочной службы подписал контракт. По словам руководителя, Максима с сестрой воспитывала мама и бабушка. Отец жил отдельно от семьи.

Руководство школы совместно с педагогическим составом во время весенних каникул будут решат вопрос с созданием мемориала памяти Максима Гаганова. Никто из учителей не остался равнодушным к гибели военного, о которой стало известно 17 марта. Администрация Магнитогорска выразила соболезнования семье погибшего. Ей будет оказана вся необходимая помощь.

Спецоперация на Украине, призванная закончить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин пояснил, что операция несет освободительный характер.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам