Власти рассказали, как повлияли западные санкции на медицину ХМАО

Жители ХМАО скупают лекарства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции западных стран в отношении России, не повлияли на обеспеченность аптек ХМАО лекарствами. А существующий дефицит препаратов создан искусственно, причем из-за паникующих жителей. Об этом URA.RU рассказал заместитель директора департамента здравоохранения ХМАО Максим Малхасьян.

«Никакие санкции не коснулись лекарственного обеспечения. Проблемы, которые мы видим с дефицитом лекарственных препаратов, мы сами создали. Он связан с тем, что спрос вырос в 10 раз. Произошла такая же ситуация, как с сахаром: жители, побоявшись того, что препараты пропадут с полок аптек, выкупили их все одним разом. Временные проблемы связаны с логистикой», — сказал Малхасьян

Он заверил, что работа по поставке лекарств от всех производителей, в том числе импортных, продолжается. «Сегодня все поставщики лекарств письменно подтверждают свои намерения», — сказал Малхасьян.

URA.RU ранее сообщало, что в своих санкционных заявлениях лидеры западных стран говорили, о необходимости нанести удар по всей экономике России, а также социальной и гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии. Вместе с этим, жители ХМАО сами способствуют созданию дефицита продуктов. Так, паникеры разбирают с полок соль, сахар, крупы и средства гигиены, при этом запасов жизненно важных товаров и продуктов на территории Югры достаточно, о чем официально заявили власти.

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