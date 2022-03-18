В «Роскосмосе» раскрыли подробности российской миссии на Марс

19 марта 2022 в 02:01 Размер текста - 17 +

В российской миссии на Марсе не будет марсохода Фото: Пресс-служба Роскосмоса новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В российской миссии на Марс, которая пройдет вместо отмененной Европейским космическим агентством (ЕКА) ExoMars-2022, не будет марсохода. Об этом рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Нужен ли там некий марсоход? Я думаю, что он и не нужен, потому что сам посадочный модуль является научно-исследовательской станцией самостоятельной. И его будет достаточно для реализации этой миссии», — заявил Рогозин. Информацию передает РИА «Новости». По его словам, повторить посадочный модуль «Казачок», созданный Россией под миссию ExoMars-2022 не представляет труда. Также Рогозин сообщил, что ЕКА потребуется минимум шесть лет, чтобы воссоздать посадочный модуль для «ЭкзоМарса», созданный в российском НПО Лавочкина. Ранее ЕКА отказалось от сотрудничества с «Роскосмосом» по совместной марсианской миссии ExoMars. Запуск второго этапа марсианской миссии ЕКА и «Роскосмоса» намечался на сентябрь 2022 года. Международное сообщество начало вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. В заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель ограничений, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. В ответ на это Россия ввела ответные меры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В российской миссии на Марс, которая пройдет вместо отмененной Европейским космическим агентством (ЕКА) ExoMars-2022, не будет марсохода. Об этом рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Нужен ли там некий марсоход? Я думаю, что он и не нужен, потому что сам посадочный модуль является научно-исследовательской станцией самостоятельной. И его будет достаточно для реализации этой миссии», — заявил Рогозин. Информацию передает РИА «Новости». По его словам, повторить посадочный модуль «Казачок», созданный Россией под миссию ExoMars-2022 не представляет труда. Также Рогозин сообщил, что ЕКА потребуется минимум шесть лет, чтобы воссоздать посадочный модуль для «ЭкзоМарса», созданный в российском НПО Лавочкина. Ранее ЕКА отказалось от сотрудничества с «Роскосмосом» по совместной марсианской миссии ExoMars. Запуск второго этапа марсианской миссии ЕКА и «Роскосмоса» намечался на сентябрь 2022 года. Международное сообщество начало вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. В заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель ограничений, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. В ответ на это Россия ввела ответные меры.