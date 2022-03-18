В «Роскосмосе» раскрыли подробности российской миссии на Марс

В российской миссии на Марс, которая пройдет вместо отмененной Европейским космическим агентством (ЕКА) ExoMars-2022, не будет марсохода. Об этом рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Нужен ли там некий марсоход? Я думаю, что он и не нужен, потому что сам посадочный модуль является научно-исследовательской станцией самостоятельной. И его будет достаточно для реализации этой миссии», — заявил Рогозин. Информацию передает РИА «Новости».
По его словам, повторить посадочный модуль «Казачок», созданный Россией под миссию ExoMars-2022 не представляет труда. Также Рогозин сообщил, что ЕКА потребуется минимум шесть лет, чтобы воссоздать посадочный модуль для «ЭкзоМарса», созданный в российском НПО Лавочкина.
Ранее ЕКА отказалось от сотрудничества с «Роскосмосом» по совместной марсианской миссии ExoMars. Запуск второго этапа марсианской миссии ЕКА и «Роскосмоса» намечался на сентябрь 2022 года.
Международное сообщество начало вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. В заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель ограничений, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. В ответ на это Россия ввела ответные меры.
В российской миссии на Марс, которая пройдет вместо отмененной Европейским космическим агентством (ЕКА) ExoMars-2022, не будет марсохода. Об этом рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Нужен ли там некий марсоход? Я думаю, что он и не нужен, потому что сам посадочный модуль является научно-исследовательской станцией самостоятельной. И его будет достаточно для реализации этой миссии», — заявил Рогозин. Информацию передает РИА «Новости». По его словам, повторить посадочный модуль «Казачок», созданный Россией под миссию ExoMars-2022 не представляет труда. Также Рогозин сообщил, что ЕКА потребуется минимум шесть лет, чтобы воссоздать посадочный модуль для «ЭкзоМарса», созданный в российском НПО Лавочкина. Ранее ЕКА отказалось от сотрудничества с «Роскосмосом» по совместной марсианской миссии ExoMars. Запуск второго этапа марсианской миссии ЕКА и «Роскосмоса» намечался на сентябрь 2022 года. Международное сообщество начало вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. В заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель ограничений, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. В ответ на это Россия ввела ответные меры.