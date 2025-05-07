Юрист рассказала, кому положена двойная оплата за работу в праздничные дни

Согласно трудовому кодексу РФ, работник, вышедший на смену в официальный нерабочий праздничный день, имеет право на оплату не менее чем в двойном размере. Это правило распространяется на большинство категорий трудящихся, однако существуют определенные нюансы, о которых важно знать. О деталях рассказала юрист Европейской Юридической Службы Екатерина Ноженко.
«Для работников, работающих по скользящему графику, например, 2/2, 3/3, 7/7 перенесенные выходные дни в двойном размере не оплачиваются», — рассказала Ноженко в интервью радио Sputnik. Если праздничный день совпадает с рабочим, то только фактически отработанные в этот день часы оплачиваются в двойном размере.
Повышенная оплата за работу в праздники предусмотрена для всех остальных работников, независимо от формы оплаты труда. Сюда входят:
- Сдельщики (работники, получающие оплату за объем выполненной работы);
- Сотрудники с почасовой или поденной оплатой;
- Работники, получающие фиксированный оклад.
Размер доплаты может быть увеличен локальными нормативными актами или трудовым договором, но не может быть ниже установленного законом минимума. В России праздничными днями считаются, в частности, 1 и 9 мая. За работу в эти даты работодатель обязан начислить двойную оплату. Если работодатель не выплачивает законную двойную оплату за работу в праздничные дни, это считается нарушением трудового законодательства. В такой ситуации работник вправе обратиться в трудовую инспекцию или суд с требованием о выплате недополученной заработной платы и компенсации морального вреда.
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