Крупнейшая китайская горнодобывающая компания уходит из российского региона из-за санкций

Одна из крупнейших горнодобывающих компаний Тувы приостанавливает работу
© Служба новостей «URA.RU»
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Решение о приостановке работы связано с невозможностью проводить необходимые финансовые операции
Решение о приостановке работы связано с невозможностью проводить необходимые финансовые операции Фото:

Одна из крупнейших горнодобывающих компаний Тувы, ООО «Лунсин», оказалась на грани приостановки деятельности. Причиной стали финансовые трудности, вызванные международными санкциями и отказом китайских банков сотрудничать с российскими финансовыми структурами. Об этом сообщается в приказе гендиректора фирмы Ли Кайвэня, копию которого опубликовал «108 канал».

«Компания „Лунсин“ приостанавливает работу горно-обогатительного комбината „Кызыл-Таштыгский“», — говорится в опубликованном документе. Решение о приостановке работы Кызыл-Таштыгского горно-обогатительного комбината связано с невозможностью проводить необходимые финансовые операции. Китайские банки, опасаясь вторичных санкций, отказываются обслуживать российские компании и их партнеров, что лишает «Лунсин» доступа к финансированию и расчетам.

Несмотря на объявленные трудности, предприятие, на котором занято около 1,2 тысячи сотрудников, пока продолжает работу. Власти Тувы подчеркнули, что решение о полной остановке будет принято после консультаций с головной компанией из Китая. Генеральный директор ООО «Лунсин» уже вылетел в КНР для проведения переговоров.

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Одна из крупнейших горнодобывающих компаний Тувы, ООО «Лунсин», оказалась на грани приостановки деятельности. Причиной стали финансовые трудности, вызванные международными санкциями и отказом китайских банков сотрудничать с российскими финансовыми структурами. Об этом сообщается в приказе гендиректора фирмы Ли Кайвэня, копию которого опубликовал «108 канал». «Компания „Лунсин“ приостанавливает работу горно-обогатительного комбината „Кызыл-Таштыгский“», — говорится в опубликованном документе. Решение о приостановке работы Кызыл-Таштыгского горно-обогатительного комбината связано с невозможностью проводить необходимые финансовые операции. Китайские банки, опасаясь вторичных санкций, отказываются обслуживать российские компании и их партнеров, что лишает «Лунсин» доступа к финансированию и расчетам. Несмотря на объявленные трудности, предприятие, на котором занято около 1,2 тысячи сотрудников, пока продолжает работу. Власти Тувы подчеркнули, что решение о полной остановке будет принято после консультаций с головной компанией из Китая. Генеральный директор ООО «Лунсин» уже вылетел в КНР для проведения переговоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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