Детсадовцы, у которых нашли микроспорию, находятся под наблюдением врачей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В детском саду №15 в Екатеринбурге произошла вспышка микроспории, также известной как стригущий лишай. Заболевание обнаружили у воспитанников одной из групп, которые сейчас находятся под наблюдением врачей. Информацию URA.RU подтвердили в городском департаменте образования.

«Факт подтверждаем. [Санитарно-профилактические] мероприятия выполнены в полном объеме. При данном заболевании закрытие группы не предусмотрено. За детьми организовано медицинское наблюдение. Родители о карантине оповещены в индивидуальном порядке», — рассказали в департаменте.

Согласно предписанию Роспотребнадзора, при обнаружении микроспории больных детей изолируют, врачи наблюдают за одногруппниками в течение 45 дней. Весь этот период воспитанников запрещено переводить в другие группы. Также обязательно дезинфицируют ковры, игрушки и постели.

Первые случаи заражения вскрылись еще в феврале. Как заявила порталу Е1 мама одной из воспитанниц, многие родители узнали о вспышке стригущего лишая только через месяц — когда детям надо было ставить прививку. Врачи запретили это делать, к удивлению родителей заявив, что группа находится на карантине.