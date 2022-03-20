20 марта 2022
19 марта 2022

В детском саду Екатеринбурга произошла вспышка лишая. Родителям месяц не говорили об этом

© Служба новостей «URA.RU»
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Детсадовцы, у которых нашли микроспорию, находятся под наблюдением врачей Фото:

В детском саду №15 в Екатеринбурге произошла вспышка микроспории, также известной как стригущий лишай. Заболевание обнаружили у воспитанников одной из групп, которые сейчас находятся под наблюдением врачей. Информацию URA.RU подтвердили в городском департаменте образования.

«Факт подтверждаем. [Санитарно-профилактические] мероприятия выполнены в полном объеме. При данном заболевании закрытие группы не предусмотрено. За детьми организовано медицинское наблюдение. Родители о карантине оповещены в индивидуальном порядке», — рассказали в департаменте.

Согласно предписанию Роспотребнадзора, при обнаружении микроспории больных детей изолируют, врачи наблюдают за одногруппниками в течение 45 дней. Весь этот период воспитанников запрещено переводить в другие группы. Также обязательно дезинфицируют ковры, игрушки и постели.

Первые случаи заражения вскрылись еще в феврале. Как заявила порталу Е1 мама одной из воспитанниц, многие родители узнали о вспышке стригущего лишая только через месяц — когда детям надо было ставить прививку. Врачи запретили это делать, к удивлению родителей заявив, что группа находится на карантине.

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В детском саду №15 в Екатеринбурге произошла вспышка микроспории, также известной как стригущий лишай. Заболевание обнаружили у воспитанников одной из групп, которые сейчас находятся под наблюдением врачей. Информацию URA.RU подтвердили в городском департаменте образования. «Факт подтверждаем. [Санитарно-профилактические] мероприятия выполнены в полном объеме. При данном заболевании закрытие группы не предусмотрено. За детьми организовано медицинское наблюдение. Родители о карантине оповещены в индивидуальном порядке», — рассказали в департаменте. Согласно предписанию Роспотребнадзора, при обнаружении микроспории больных детей изолируют, врачи наблюдают за одногруппниками в течение 45 дней. Весь этот период воспитанников запрещено переводить в другие группы. Также обязательно дезинфицируют ковры, игрушки и постели. Первые случаи заражения вскрылись еще в феврале. Как заявила порталу Е1 мама одной из воспитанниц, многие родители узнали о вспышке стригущего лишая только через месяц — когда детям надо было ставить прививку. Врачи запретили это делать, к удивлению родителей заявив, что группа находится на карантине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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