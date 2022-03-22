22 марта 2022

В Челябинской области подорожали услуги стоматологов

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматология. Челябинск, зубы, стоматолог, зубной врач, дантист, инструменты стоматолога, зубная боль
Рост цен на услуги дантистов связан с импортными материалами Фото:
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В Челябинской области выросли цены на лечение и протезирование зубов. Как заявила главный врач одной из стоматологической клиники Наталья Нуриева, это связано с удорожанием импортных материалов и обезболивающих препаратов.

«В целом по Челябинску цены уже поднялись процентов на 20. Я думаю, еще процентов 20 — это та маржа, на которую они поднимутся, потому что медикаменты, стоматологические материалы уже прибавили 40%. Это половина стоимости той, что была», — сообщила Нуриева «31 каналу».

Главврач добавила, что ярче всех выделяется повышение стоимости имплантации. Отсутствие зарубежных материалов мотивирует переходить на отечественные.

Ранее челябинская компания Dental Synthesis стала поставщиком имплантов для ряда стоматологических клиник города. Образцы, которые производит компания из отечественных материалов, могут заменить зарубежные.

Российский рынок вынужден искать товары, которые могут заменить импортные из-за введения США и Европы антироссийских санкций. Ограничения вводятся для ослабления российского рынка, а также для нарушения привычной жизни россиян. Президент России Владимир Путин назвал такие методы агрессивными.

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В Челябинской области выросли цены на лечение и протезирование зубов. Как заявила главный врач одной из стоматологической клиники Наталья Нуриева, это связано с удорожанием импортных материалов и обезболивающих препаратов. «В целом по Челябинску цены уже поднялись процентов на 20. Я думаю, еще процентов 20 — это та маржа, на которую они поднимутся, потому что медикаменты, стоматологические материалы уже прибавили 40%. Это половина стоимости той, что была», — сообщила Нуриева «31 каналу». Главврач добавила, что ярче всех выделяется повышение стоимости имплантации. Отсутствие зарубежных материалов мотивирует переходить на отечественные. Ранее челябинская компания Dental Synthesis стала поставщиком имплантов для ряда стоматологических клиник города. Образцы, которые производит компания из отечественных материалов, могут заменить зарубежные. Российский рынок вынужден искать товары, которые могут заменить импортные из-за введения США и Европы антироссийских санкций. Ограничения вводятся для ослабления российского рынка, а также для нарушения привычной жизни россиян. Президент России Владимир Путин назвал такие методы агрессивными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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