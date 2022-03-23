Курганцы не могут получить справки для медкомиссии на права

24 марта 2022 в 17:02 Размер текста - 17 +

В поликлиниках Кургана нет бланков для прохождения медкомисии на водительские права Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В курганских поликлиниках почти месяц нет бланков на медкомиссию для замены или получения водительских удостоверений. Об этом URA.RU рассказали водители, которые не могут пройти медосмотр. «Люди жалуются на отсутствие бланков медкомиссии в государственных поликлиниках. Их нет уже месяц. А в платных они вдвое дороже. Не можем поменять права к лету», — рассказали URA.RU собеседники. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU пояснили, что в связи с изменениями в федеральном законодательстве появились новые требования по защите бланков на медицинскую комиссию для замены/получения водительских удостоверений. «Медорганизациями была заказана печать новых бланков, соответствующих требованиям. В связи с загруженностью заказами в типографиях сложилась очередность. Поступление бланков в медицинские организации планируется в ближайшие дни», — сообщили в ведомстве. Изменится ли стоимость услуги, в департаменте не уточнили. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В курганских поликлиниках почти месяц нет бланков на медкомиссию для замены или получения водительских удостоверений. Об этом URA.RU рассказали водители, которые не могут пройти медосмотр. «Люди жалуются на отсутствие бланков медкомиссии в государственных поликлиниках. Их нет уже месяц. А в платных они вдвое дороже. Не можем поменять права к лету», — рассказали URA.RU собеседники. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU пояснили, что в связи с изменениями в федеральном законодательстве появились новые требования по защите бланков на медицинскую комиссию для замены/получения водительских удостоверений. «Медорганизациями была заказана печать новых бланков, соответствующих требованиям. В связи с загруженностью заказами в типографиях сложилась очередность. Поступление бланков в медицинские организации планируется в ближайшие дни», — сообщили в ведомстве. Изменится ли стоимость услуги, в департаменте не уточнили.