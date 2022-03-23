23 марта 2022

Курганцы не могут получить справки для медкомиссии на права

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездная комиссия гордумы во 2 городскую больницу Курган, регистратура, поликлиника, больница
В поликлиниках Кургана нет бланков для прохождения медкомисии на водительские права Фото:

В курганских поликлиниках почти месяц нет бланков на медкомиссию для замены или получения водительских удостоверений. Об этом URA.RU рассказали водители, которые не могут пройти медосмотр.

«Люди жалуются на отсутствие бланков медкомиссии в государственных поликлиниках. Их нет уже месяц. А в платных они вдвое дороже. Не можем поменять права к лету», — рассказали URA.RU собеседники.

В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU пояснили, что в связи с изменениями в федеральном законодательстве появились новые требования по защите бланков на медицинскую комиссию для замены/получения водительских удостоверений. «Медорганизациями была заказана печать новых бланков, соответствующих требованиям. В связи с загруженностью заказами в типографиях сложилась очередность. Поступление бланков в медицинские организации планируется в ближайшие дни», — сообщили в ведомстве. Изменится ли стоимость услуги, в департаменте не уточнили.

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В курганских поликлиниках почти месяц нет бланков на медкомиссию для замены или получения водительских удостоверений. Об этом URA.RU рассказали водители, которые не могут пройти медосмотр. «Люди жалуются на отсутствие бланков медкомиссии в государственных поликлиниках. Их нет уже месяц. А в платных они вдвое дороже. Не можем поменять права к лету», — рассказали URA.RU собеседники. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU пояснили, что в связи с изменениями в федеральном законодательстве появились новые требования по защите бланков на медицинскую комиссию для замены/получения водительских удостоверений. «Медорганизациями была заказана печать новых бланков, соответствующих требованиям. В связи с загруженностью заказами в типографиях сложилась очередность. Поступление бланков в медицинские организации планируется в ближайшие дни», — сообщили в ведомстве. Изменится ли стоимость услуги, в департаменте не уточнили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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