Publico: США начали саморазрушение гегемонии доллара

29 марта 2022 в 06:49 Размер текста - 17 +

США, блокировав резервы России, начали процесс саморазрушения гегемонии доллара Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Соединенные Штаты Америки запустили процесс саморазрушения глобальной гегемонии доллара. Так считает обозреватель испанского издания Publico Рафаэль Поч, США начали саморазрушение глобальной гегемонии доллара, на которую опирается стабильность американской экономики, считает обозреватель. Он утверждает, что Америка в сложившейся ситуации подала сигнал всему миру, сказав, что денежные средства необходимо обезопасить, ведь Вашингтон способен конфисковать резервы у любой страны, если ее политика не понравится Белому дому или она торгует с соперниками. Автор материала добавил, что средства могут конфисковать в случае, если страна слишком хорошо распределяет свои доходы среди населения, нанося ущерб мультинациональным корпорациям. Публикатор также подчеркнул, что власти Америки могут забрать резервы у стран, чьи власти просто хотят стать более независимыми от контролируемых США структур. 28 марта курс доллара на Мосбирже опустился до 89,85 рублей. Ранее стоимость доллара начала резко падать после заявления президента РФ Владимира Путина о решении экспортировать газ за рубли. Несколько европейских стран заявили, что они не рассматривают такой вариант покупки энергоносителей. До этого профессор ВШЭ в ряде причин укрепления рубля называл ограничение возможности спекуляции и приостановление торгов на бирже, сообщал «Ридус». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Соединенные Штаты Америки запустили процесс саморазрушения глобальной гегемонии доллара. Так считает обозреватель испанского издания Publico Рафаэль Поч, США начали саморазрушение глобальной гегемонии доллара, на которую опирается стабильность американской экономики, считает обозреватель. Он утверждает, что Америка в сложившейся ситуации подала сигнал всему миру, сказав, что денежные средства необходимо обезопасить, ведь Вашингтон способен конфисковать резервы у любой страны, если ее политика не понравится Белому дому или она торгует с соперниками. Автор материала добавил, что средства могут конфисковать в случае, если страна слишком хорошо распределяет свои доходы среди населения, нанося ущерб мультинациональным корпорациям. Публикатор также подчеркнул, что власти Америки могут забрать резервы у стран, чьи власти просто хотят стать более независимыми от контролируемых США структур. 28 марта курс доллара на Мосбирже опустился до 89,85 рублей. Ранее стоимость доллара начала резко падать после заявления президента РФ Владимира Путина о решении экспортировать газ за рубли. Несколько европейских стран заявили, что они не рассматривают такой вариант покупки энергоносителей. До этого профессор ВШЭ в ряде причин укрепления рубля называл ограничение возможности спекуляции и приостановление торгов на бирже, сообщал «Ридус».