30 марта 2022

Челябинского солдата, раненного на Украине, навестила мать. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Похороны Константина Глушкова. Челябинск, нашивка z, шеврон z
Солдат был ранен во время спецоперации РФ на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Солдата из Челябинска Александра Мозгового, получившего ранение в ходе спецоперации на Украине, в госпитале в Ростове-на-Дону навестила его мать и жена. Встречу семьи организовало движение «Молодежка ОНФ». Движение также подготовило видео, чтобы рассказать об этой истории.

Мать и супруга Александра признались, что не были готовы к такому предложению. На сборы им дали буквально несколько часов. С автовокзала Златоуста они добрались до Челябинска, а оттуда в Ростов-на-Дону. У Александра в тот день был день рождения. Встреча с семьей стала его подарком.

Семья военнослужащего выразила огромную благодарность активистам, которые смогли организовать встречу, а также врачам и военным, которые не остались равнодушными. По их словам, в такие моменты начинаешь верить в чудеса.

Российские солдаты проявляют мужество и самоотверженность в ходе спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Рискуя собственной жизнью, они выводят мирное население городов из-под обстрелов украинских националистов. Спецоперация носит освободительный характер и призвана прекратить восьмилетние боевые действия на Донбассе.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Солдата из Челябинска Александра Мозгового, получившего ранение в ходе спецоперации на Украине, в госпитале в Ростове-на-Дону навестила его мать и жена. Встречу семьи организовало движение «Молодежка ОНФ». Движение также подготовило видео, чтобы рассказать об этой истории. Мать и супруга Александра признались, что не были готовы к такому предложению. На сборы им дали буквально несколько часов. С автовокзала Златоуста они добрались до Челябинска, а оттуда в Ростов-на-Дону. У Александра в тот день был день рождения. Встреча с семьей стала его подарком. Семья военнослужащего выразила огромную благодарность активистам, которые смогли организовать встречу, а также врачам и военным, которые не остались равнодушными. По их словам, в такие моменты начинаешь верить в чудеса. Российские солдаты проявляют мужество и самоотверженность в ходе спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Рискуя собственной жизнью, они выводят мирное население городов из-под обстрелов украинских националистов. Спецоперация носит освободительный характер и призвана прекратить восьмилетние боевые действия на Донбассе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...