Солдат был ранен во время спецоперации РФ на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Солдата из Челябинска Александра Мозгового, получившего ранение в ходе спецоперации на Украине, в госпитале в Ростове-на-Дону навестила его мать и жена. Встречу семьи организовало движение «Молодежка ОНФ». Движение также подготовило видео, чтобы рассказать об этой истории.

Мать и супруга Александра признались, что не были готовы к такому предложению. На сборы им дали буквально несколько часов. С автовокзала Златоуста они добрались до Челябинска, а оттуда в Ростов-на-Дону. У Александра в тот день был день рождения. Встреча с семьей стала его подарком.

Семья военнослужащего выразила огромную благодарность активистам, которые смогли организовать встречу, а также врачам и военным, которые не остались равнодушными. По их словам, в такие моменты начинаешь верить в чудеса.

Российские солдаты проявляют мужество и самоотверженность в ходе спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Рискуя собственной жизнью, они выводят мирное население городов из-под обстрелов украинских националистов. Спецоперация носит освободительный характер и призвана прекратить восьмилетние боевые действия на Донбассе.