Контрактник из Пермского края погиб на Украине

Погибшему на Украине Валерию Гладких было 19 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации российских войск на Украине погиб 19-летний контрактник из Карагайского округа Пермского края Валерий Гладких. Об этом сообщается в паблике администрации округа во «ВКонтакте».

«С прискорбием сообщаем, что в ходе проведения спецоперации погиб боец из Карагайского округа Гладких Валерий Дмитриевич 28.07.2002 года рождения», — сказано в сообщении. Военнослужащий был уроженцем поселка Менделеево. Его призвали в армию осенью 2021 года, и во время прохождения срочной службы Валерий подписал контракт.

Спецоперация российских войск на Украине началась 24 февраля. О ней объявил президент страны Владимир Путин. Он заявил, что ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

Валерий Гладких погиб в ходе спецоперации российских войск на Украине Фото: паблик администрации Карагайского городского округа, «Вконтакте»