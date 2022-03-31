31 марта 2022

Контрактник из Пермского края погиб на Украине

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Погибшему на Украине Валерию Гладких было 19 лет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации российских войск на Украине погиб 19-летний контрактник из Карагайского округа Пермского края Валерий Гладких. Об этом сообщается в паблике администрации округа во «ВКонтакте».

«С прискорбием сообщаем, что в ходе проведения спецоперации погиб боец из Карагайского округа Гладких Валерий Дмитриевич 28.07.2002 года рождения», — сказано в сообщении. Военнослужащий был уроженцем поселка Менделеево. Его призвали в армию осенью 2021 года, и во время прохождения срочной службы Валерий подписал контракт.

Спецоперация российских войск на Украине началась 24 февраля. О ней объявил президент страны Владимир Путин. Он заявил, что ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

Валерий Гладких погиб в ходе спецоперации российских войск на Украине
Фото:

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В ходе спецоперации российских войск на Украине погиб 19-летний контрактник из Карагайского округа Пермского края Валерий Гладких. Об этом сообщается в паблике администрации округа во «ВКонтакте». «С прискорбием сообщаем, что в ходе проведения спецоперации погиб боец из Карагайского округа Гладких Валерий Дмитриевич 28.07.2002 года рождения», — сказано в сообщении. Военнослужащий был уроженцем поселка Менделеево. Его призвали в армию осенью 2021 года, и во время прохождения срочной службы Валерий подписал контракт. Спецоперация российских войск на Украине началась 24 февраля. О ней объявил президент страны Владимир Путин. Он заявил, что ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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