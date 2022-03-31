31 марта 2022

Власти нашли новое место для молодежного фестиваля в Перми

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Ночной репортаж из баров города. Екатеринбург, тусовка, ночная жизнь, бар, клуб, диджей
Фестиваль музыки и визуального искусства пройдет в Камской долине Фото:

Фестиваль Efest в Перми в этом году пройдет на картодроме в Камской долине. Об этом сообщается в telegram-канале «Фабрика радости», близкого к минкультуры Пермского края.

«Фестиваль Efest пройдет на картодроме в Камской долине! Как и всегда, организаторы готовят музыкальную и визуальную части фестиваля. Зрителей ждет масштабный видеомаппинг снаружи и самые причудливые инсталляции внутри», — говорится в сообщении.

Efest — фестиваль электронной музыки и визуального искусства. Ранее он проходил на площадке бывшего завода имени Шпагина, в культурном кластере. Так, один из участников фестиваля, компания «Визионеро», во время мероприятия представила свою нейросеть, которая преобразует фразу, сказанную человеком, в мелодию и проекцию космического пространства.

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Фестиваль Efest в Перми в этом году пройдет на картодроме в Камской долине. Об этом сообщается в telegram-канале «Фабрика радости», близкого к минкультуры Пермского края. «Фестиваль Efest пройдет на картодроме в Камской долине! Как и всегда, организаторы готовят музыкальную и визуальную части фестиваля. Зрителей ждет масштабный видеомаппинг снаружи и самые причудливые инсталляции внутри», — говорится в сообщении. Efest — фестиваль электронной музыки и визуального искусства. Ранее он проходил на площадке бывшего завода имени Шпагина, в культурном кластере. Так, один из участников фестиваля, компания «Визионеро», во время мероприятия представила свою нейросеть, которая преобразует фразу, сказанную человеком, в мелодию и проекцию космического пространства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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