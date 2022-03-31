Власти нашли новое место для молодежного фестиваля в Перми

Фестиваль музыки и визуального искусства пройдет в Камской долине Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фестиваль Efest в Перми в этом году пройдет на картодроме в Камской долине. Об этом сообщается в telegram-канале «Фабрика радости», близкого к минкультуры Пермского края.

«Фестиваль Efest пройдет на картодроме в Камской долине! Как и всегда, организаторы готовят музыкальную и визуальную части фестиваля. Зрителей ждет масштабный видеомаппинг снаружи и самые причудливые инсталляции внутри», — говорится в сообщении.

Efest — фестиваль электронной музыки и визуального искусства. Ранее он проходил на площадке бывшего завода имени Шпагина, в культурном кластере. Так, один из участников фестиваля, компания «Визионеро», во время мероприятия представила свою нейросеть, которая преобразует фразу, сказанную человеком, в мелодию и проекцию космического пространства.