Власти нашли новое место для молодежного фестиваля в Перми

Фестиваль Efest в Перми в этом году пройдет на картодроме в Камской долине. Об этом сообщается в telegram-канале «Фабрика радости», близкого к минкультуры Пермского края.
«Фестиваль Efest пройдет на картодроме в Камской долине! Как и всегда, организаторы готовят музыкальную и визуальную части фестиваля. Зрителей ждет масштабный видеомаппинг снаружи и самые причудливые инсталляции внутри», — говорится в сообщении.
Efest — фестиваль электронной музыки и визуального искусства. Ранее он проходил на площадке бывшего завода имени Шпагина, в культурном кластере. Так, один из участников фестиваля, компания «Визионеро», во время мероприятия представила свою нейросеть, которая преобразует фразу, сказанную человеком, в мелодию и проекцию космического пространства.
Фестиваль Efest в Перми в этом году пройдет на картодроме в Камской долине. Об этом сообщается в telegram-канале «Фабрика радости», близкого к минкультуры Пермского края. «Фестиваль Efest пройдет на картодроме в Камской долине! Как и всегда, организаторы готовят музыкальную и визуальную части фестиваля. Зрителей ждет масштабный видеомаппинг снаружи и самые причудливые инсталляции внутри», — говорится в сообщении. Efest — фестиваль электронной музыки и визуального искусства. Ранее он проходил на площадке бывшего завода имени Шпагина, в культурном кластере. Так, один из участников фестиваля, компания «Визионеро», во время мероприятия представила свою нейросеть, которая преобразует фразу, сказанную человеком, в мелодию и проекцию космического пространства.