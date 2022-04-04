В Кремле призвали Запад прислушаться к мнению РФ по видео из Бучи

В Кремле призвали западных лидеров прислушиваться к аргументации России и не верить фейкам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Кремле призвали западных лидеров прислушиваться к аргументации России по поводу фейковых новостей, поступающих из Украины. Западные лидеры должны отказаться от огульных обвинений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Ситуация серьезна. И мы бы требовали, чтобы многие международные лидеры не спешили с заявлениями, с огульными обвинениями, а все-таки чтобы запрашивали информацию у разных источников, и как минимум прислушивались к нашей аргументации», — заявил Песков.

Мировые СМИ растиражировали фейковое видео, снятое украинскими радикалами в городе Буче, которое показывает, что российские войска якобы убивали местных жителей, когда находились там. Минобороны РФ назвало это видео фейком.