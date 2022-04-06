Мэрия Екатеринбурга урежет траты на премии, поездки и фуршеты

Отмена некоторых событий поможет чиновникам сэкономить, дали понять в мэрии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Администрация Екатеринбурга, вероятно, сократит расходы на поездки чиновников на различные форумы и выставки, а также на прием делегаций из других городов и стран. Об этом журналистам рассказал начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин в ответ на просьбу описать план экономии в непростых экономических условиях.

«От чего можно отказаться? От участия в выставках, приема делегаций. Это не сильно большая статья затрат, но именно здесь, думаю, можно будет поэкономить. С учетом того, что крупные международные мероприятия нам не грозят», — передает слова Прядеина корреспондент URA.RU.

Другая статья, по которой мэрия урезает траты, — малые закупки (до 600 тысяч рублей), которые проводятся без конкурсов. «Посмотрел, из 100 миллионов рублей на данный момент складывается экономия в 24%. Эти деньги точно так же будут направлены на формирование резерва», — добавил Прядеин. «Еще, как правило, вводится экономия по фонду оплаты труда. Если, условно говоря, деньги сэкономили на больничных, на свободных ставках, раньше они распределялись на премии. Сейчас скорее всего средства можно будет так же направить на выполнение запланированных [строительных] работ», — заключил чиновник.

Ранее URA.RU писало, что власти уже начали экономить на бумаге (она серьезно подорожала) и электроэнергии. И даже на мытье автомобилей в парке администрации.