Россиянам рассказали, как сохранить деньги в майские праздники

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, пачка денег, коррупция, купюра, экономика, ипотека, рубли, вклады, банкнота, капиталовложения, инвестиции, деньги, наличные, курс рубля, подкуп, задолженность, нал, черный нал, вклад, первый взнос
Россияне могут заработать с помощью отпуска Фото:

Россиянам следует брать отпуска со 2 по 8 мая — это поможет им не потерять деньги. Такие данные приводит сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«2, 3, 7 и 8 мая являются выходными неоплачиваемыми днями, однако если включить их в отпуск, то они будут оплачены по среднему заработку. Таким образом, за май работник получит больше денег, чем если бы работал по общему графику», — передает РИА «Новости» данные SuperJob.

Ранее вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков предложил продлить майские праздники до 10 мая. По мнению депутата, это поможет россиянам хорошо начать сезон посевов.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россиянам следует брать отпуска со 2 по 8 мая — это поможет им не потерять деньги. Такие данные приводит сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. «2, 3, 7 и 8 мая являются выходными неоплачиваемыми днями, однако если включить их в отпуск, то они будут оплачены по среднему заработку. Таким образом, за май работник получит больше денег, чем если бы работал по общему графику», — передает РИА «Новости» данные SuperJob. Ранее вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков предложил продлить майские праздники до 10 мая. По мнению депутата, это поможет россиянам хорошо начать сезон посевов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...