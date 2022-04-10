Россиянам рассказали, как сохранить деньги в майские праздники

Россияне могут заработать с помощью отпуска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россиянам следует брать отпуска со 2 по 8 мая — это поможет им не потерять деньги. Такие данные приводит сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«2, 3, 7 и 8 мая являются выходными неоплачиваемыми днями, однако если включить их в отпуск, то они будут оплачены по среднему заработку. Таким образом, за май работник получит больше денег, чем если бы работал по общему графику», — передает РИА «Новости» данные SuperJob.

Ранее вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков предложил продлить майские праздники до 10 мая. По мнению депутата, это поможет россиянам хорошо начать сезон посевов.