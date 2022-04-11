Астронавт расскажет пермякам, как готовят космических туристов

В рамках «Юрьевых ночей» пермякам расскажут о подготовке космонавтов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Одна из основателей всемирной космической вечеринки «Юрьева ночь» (Yuri’s Night), астронавт и астробиолог Лоретта Уайтсайдс расскажет пермякам, какие ощущения испытывала в невесомости, и как именно готовят к полету в космос. Она должна подключиться по видеосвязи к встрече любителей космоса, которая состоится сегодня в Перми.

«Лоретта Уайтсайдс провела более пяти часов в невесомости, создала лидерский тренинг и написала книгу. Она подключится в режиме видеосвязи в конце дня, чтобы пообщаться со зрителями и ответить на их вопросы», — говорится на официальной странице организаторов в соцсети «ВКонтакте».

Гостям вечера представят фильм, повествующий о людях, благодаря которым стал возможен полет Юрия Гагарина. Запланировано проведение двух лекций: о работе телескопа на озере Байкал и современных космических исследованиях. Помимо основных событий программы присутствующих ожидают сюрпризы, например, дегустация космической еды от лаборатории космического питания.

Yuri’s Night — это международная некоммерческая инициатива празднования 12 апреля, дня первого полета человека в космос. Ее цель — популяризация научных знаний о космосе, космонавтике, технологиях, идеях и смыслах освоения космоса. Встреча, посвященная полету Гагарина в космос, пройдет 12 апреля в филармонии «Триумф».